Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

FACCIANUVOLA + Ricche Le Mura: le foto del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano. Guarda le foto del live show.

Published

Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano Marzo 2026
Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto di Giulia Gasparini per www.rockon.it

Foto di Giulia Gasparini

Quest’anno faccianuvola ha lasciato il segno, sopra e sotto i palchi estivi.
Ora è pronto a farlo di nuovo, nei club, dove tutto è più vicino, più forte, più vero. Disperata Gioventù Club Tour arriva a marzo: emozioni a volume altissimo.

Faccianuvola, tra gli artisti e producer più originali del momento, che presenta dal vivo il suo ultimo album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, un progetto che segna un ulteriore passo nel suo percorso  musicale, intimo e onirico, in bilico tra realtà e immaginazione. Anticipato dai singoli Disperata gioventù e Fulmine a ciel sereno, il disco si inserisce perfettamente nel percorso di Faccianuvola, fatto di live suggestivi e sperimentazioni sonore, il tutto unito ad una sensibilità musicale sempre più matura e riconoscibile.

Clicca qui per vedere le foto di Faccianuvola a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Faccianuvola
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Meduza in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026 Meduza in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026

Reportage Live

MEDUZA + Genesi: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Meduza in concerto al Fabrique di Milano. Guarda le foto del live show.

4 ore ago
Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano Marzo 2026 Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano Marzo 2026

Reportage Live

THUNDERCAT: funk cosmico e virtuosismo felino, le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

2 giorni ago
The Kooks in concerto alla Columbiahalle di Berlino 2026 | foto di Pier Paolo Campo The Kooks in concerto alla Columbiahalle di Berlino 2026 | foto di Pier Paolo Campo

Reportage Live

THE KOOKS: un viaggio dal passato al futuro e ritorno nell’indie più anthemico

The Kooks in concerto al Fabrique di Milano. Guarda le foto e la scaletta del live.

4 giorni ago
Avatar in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it Avatar in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Reportage Live

AVATAR + Alien Weaponry + Witch Club Satan: il racconto del concerto all’Alcatraz di Milano

All’apparenza un Freak Show, in sostanza tutto fuorché un circo: gli Avatar scatenano il caos apocalittico all’Alcatraz di Milano

4 giorni ago