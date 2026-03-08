FACCIANUVOLA + Ricche Le Mura: le foto del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Giulia Gasparini

Quest’anno faccianuvola ha lasciato il segno, sopra e sotto i palchi estivi.

Ora è pronto a farlo di nuovo, nei club, dove tutto è più vicino, più forte, più vero. Disperata Gioventù Club Tour arriva a marzo: emozioni a volume altissimo.

Faccianuvola, tra gli artisti e producer più originali del momento, che presenta dal vivo il suo ultimo album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, un progetto che segna un ulteriore passo nel suo percorso musicale, intimo e onirico, in bilico tra realtà e immaginazione. Anticipato dai singoli Disperata gioventù e Fulmine a ciel sereno, il disco si inserisce perfettamente nel percorso di Faccianuvola, fatto di live suggestivi e sperimentazioni sonore, il tutto unito ad una sensibilità musicale sempre più matura e riconoscibile.

