FABRI FIBRA non crolla: impressioni sul live al Lignano Sunset Festival

Metti un tramonto di luglio che lascia spazio nel giro di mezzora a una distesa di stelle, metti un intimo anfiteatro di cemento immerso nella pineta, metti un incrocio generazionale fra chi c’era più di vent’anni fa all’uscita di “Turbe Giovanili” e chi nel 2002 c’è nato, e forse anche più tardi. Ecco creata la base per il cocktail estivo del concerto di Fabri Fibra a Lignano Sabbiadoro.

La scaletta è la replica del Caos Tour 2022, con l’aggiunta – tra “Calipso” e “Vip in Trip” – di un pacchetto con i featuring di successo degli ultimi tempi sparati uno dopo l’altro, tra cui spicca “Parafulmini” dichiarato disco d’oro poco meno di una settimana fa. I più saltano e si divertono, ma tra il pubblico qualcuno disapprova: “Ho pagato più di quaranta euro, vorrei sentire più Fibra e meno pezzi registrati. Altrimenti mi bastava Spotify”. Ci può stare.

La soluzione? Forse una qualche ospitata sul palco ogni tanto…

Ma ciò non basta a far crollare il più autentico bugiardo della scena rap nostrana.

Fabri Fibra resta fedele a se stesso sempre e comunque e, cosa fondamentale, è carico di credibilità. Non si conforma al bisogno di generare effetti wow a tutti i costi e continua saldo sulla via della tradizione; sul palco ci sono solo lui, con una maglia tributo a Eddie Guerrero da invidia, e il fidato Dj Double S, che come al solito è coinvolto nel live a 360° scratchando le basi e interagendo sia con Fibra che con il pubblico. Una colonna portante irrinunciabile.

Questo è il rap italiano. Pulito. Senza fronzoli. Non serve niente altro.

Manca un po’ di improvvisazione, di freestyle magari? Sì, ma chi se ne frega.

Fabri Fibra in concerto a Bergamo foto di Andrea Ripamonti

In contesti come l’Arena Alpe Adria, più raccolti rispetto ai grandi festival all’aperto o agli stadi, Fibra sembra divertirsi molto di più, e si sente. L’atmosfera che si è respirata a Lignano è decisamente diversa in confronto, ad esempio, al live dello scorso anno all’AMA di Romano d’Ezzelino. Va meno di fretta (pur riuscendo a concentrare oltre trenta tracce in un’ora e mezza), si esibisce con un ritmo preciso ma molto meno vorticoso. All’AMA la sensazione era quella di chi voleva chiudere in fretta il compitino e andarsene a casa. A Lignano no. Relax, tra amici.

Il contatto con i suoi fan è più diretto, Fibra li guarda negli occhi da vicino, è quasi lui a farsi trascinare dal pubblico, la sua linfa vitale, e ne esce rigenerato.

Non manca il momento old school. Qualcuno passa sul palco una maglia con il cerbero dei Club Dogo. Fibra la guarda e quasi si emoziona: “C’è dell’underground stasera”, esprime soddisfatto, e ricorda (o rivendica?) da dove nasce

tutto ciò: “Questa roba esiste grazie ai Dogo e a me…cosa credete?”.

Un live carico di positività, di affetto del pubblico verso Fibra, e viceversa. La parola “amore” viene pronunciata più e più volte, è questo che Fabri Fibra desidera trasmettere ora, quasi a ripulire la scena da un modo di fare e un linguaggio politicamente scorretti che oggi, in mezzo a trapper e aspiranti fenomeni impegnati a riempire il loro vuoto di contenuti con violenza e termini “scioccanti” (davvero? nel 2023?), non serve davvero più.

Concludendo? Niente momenti clou – anche se poter ascoltare “Rap in Vena” e “Verso altri lidi” dal vivo è sempre un pugno allo stomaco che genera pelle d’oca – ma un concerto che scorre liscio, con equilibrio e pura voglia di divertirsi.

Valeva il biglietto? Magari con qualche momento “Spotify” in meno, ma decisamente sì. Fabri Fibra è (ancora) tanta roba (ultima cit., promesso).

FABRI FIBRA – la scaletta del tour estivo 2023