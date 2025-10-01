Connect with us

FABRI FIBRA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Fabri Fibra in concerto all'Unipol Forum di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Foto di Marco Arici

La sera del 30 settembre Fabri Fibra ha infiammato il Forum di Milano per la prima volta nella sua carriera, collezionando un prevedibile sold-out.
Sul palco il rapper marchigiano ha mostrato la sua natura più autentica: un artista scomodo ovunque, tranne che davanti al microfono. Lì sprigiona una libertà espressiva totale, capace di alternare carezze e schiaffi, leggerezza e brutalità. E tale è la sua grandezza che il palco è limitato all’essenziale, con una gigantesca musicassetta a fare da padrone della scena, per ricordarci che stiamo assistendo allo show di uno dei padri del rap italiano. Con “L’avvelenata (Pretesto)”, che campiona Francesco Guccini, ha aperto il live rappando “Davanti a me guardo l’abisso”, dando subito la misura di uno show diretto e senza compromessi.

La scaletta, costruita come una corsa dentro vent’anni di carriera, ha unito classici intramontabili e nuove barre incendiarie. Da “Applausi per Fibra” a “Stavo pensando a te”, passando per “Tranne te” e “Propaganda”, ogni brano ha coinvolto generazioni diverse, con un pubblico eterogeneo che spaziava dai bambini agli adulti. Momenti di energia pura si sono alternati a riflessioni profonde, come nel finale con “Vivo”, cantata a occhi chiusi come un fragile desiderio di resistenza.

Sul palco, al suo fianco, solo dj Double S, vero architetto sonoro della serata: scratch precisi, basi vive e un flusso musicale costante su cui Fibra ha costruito rime e visioni. Senza orpelli, con ospiti a sorpresa e brani compattati, il live ha confermato perché Fabri Fibra resta un punto fermo del rap italiano: mai una moda, ma voce autentica di chi vive ai margini e non smette di guardare l’abisso.

La serata ha visto un susseguirsi di ospiti sul palco: Gaia, Massimo Pericolo, Emma, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Lazza, Neffa e Joan Thiele

Fabri Fibra

FABRI FIBRA: la scaletta di Milano

“L’avvelenata (Pretesto)”
La fine del mondo – Mille volte 
Tutti pazzi 
Salsa feat. Gaia + Massimo Pericolo 
Stupidi 
Sbang 
In Italia 2024 feat. Emma 
Fenomeno 
Pamplona feat. Tommaso Paradiso
Propaganda 
Che gusto c’è feat. Tredicipietro
Venerdì 17 
Rap in vena – Non crollo – Non fare la puttana 
Bugiardo – Cocaine 
Caos  feat. Lazza 
Lario feat. Lazza 
Vip in trip 
Stai zitto 
Panico feat. Neffa 
La soluzione 
Mal di stomaco – Un’altra Chance – Karma Ok – Tutto andrà bene 
Ah Yeah – Applausi per Fibra
Mi stai sul cazzo – Dalla A alla Z 
Stavo pensando a te 
Verso altri lidi 
Tranne te 
Milano Baby feat. Joan Thiele
Vivo 
Luna piena

