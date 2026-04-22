FRANKIE HI-NRG MC: esce il 24 aprile il nuovo album “VOCE E BATTERIA”

Frankie hi-nrg mc, una delle voci e delle penne più autorevoli dell’hip hop italiano, torna con il nuovo album “VOCE E BATTERIA” (https://ada.lnk.to/vocebatteria; Materie Prime Circolari), fuori ovunque da venerdì 24 aprile. Da venerdì in radio il singolo “Pedala e batteria” feat. Jovanotti.
Un progetto essenziale e radicale che riporta al centro voce, ritmo e parola, costruito insieme ad alcuni dei nomi più importanti della musica italiana: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons, con Donato Stolfi alle batterie e Dj Stile agli scratch.
Per l’occasione Jovanotti in “Pedala e batteria” e Fabri Fibra in “Autodafé e batteria” firmano due strofe inedite, offrendo prospettive personali rispettivamente sul tema della bicicletta e dell’introspezione, in perfetta sintonia con l’impianto narrativo del progetto.
Nato con l’obiettivo di mettere in primo piano testi e interpretazione, “VOCE E BATTERIA” rilegge alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio di Frankie hi-nrg mc attraverso arrangiamenti ridotti all’essenziale, affidati alla sola batteria. Il risultato è un suono diretto e potente, che restituisce nuova profondità a canzoni diventate classici del rap italiano, caricandole di un’energia che richiama l’hip hop delle origini.
Di seguito la tracklist dell’album:
- “Pedala e batteria” feat. Jovanotti
- “Faccio la mia cosa” feat. Tiziano Ferro
- “Autodafè e batteria” feat. Fabri Fibra
- “Fight da faida” feat. Elisa, Lina Simons
- “Potere alla parola” feat. Emma
- “Nuvole”
- “Elefante” feat. Raiz
- “Generazione di mostri” feat. Diodato
- “Libri di sangue”
- “Chiedi chiedi”
- “Disconnetti il potere”
“VOCE E BATTERIA” è anche il titolo del tour organizzato e prodotto da OTR Live che durante la primavera e l’estate 2026 porterà Frankie hi-nrg mc e Donato Stolfi a esibirsi sui palchi di tutta Italia, in una formula essenziale e inedita che riporta al centro voce, ritmo e parole, facendo ballare il pubblico dei principali festival e venue all’aperto.
Di seguito il calendario in continuo aggiornamento:
30 maggio – Bologna – DumBO Summertime
5 giugno – Firenze – Ultravox, Support your local festival
19 giugno – Roma – Parco delle Valli, Arci Roma Incontra il Mondo
2 luglio – Milano – Castello Sforzesco
11 luglio – Treviso – Suoni di Marca
31 luglio – Livorno – Effetto Venezia
29 agosto – Trento – Teatro Capovolto
18 settembre – Torino – Hiroshima Sound Garden