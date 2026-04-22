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FRANKIE HI-NRG MC: esce il 24 aprile il nuovo album “VOCE E BATTERIA”

FRANKIE HI-NRG MC: annuncia ufficialmente il suo ritorno con il nuovo album “VOCE E BATTERIA”, fuori ovunque venerdì 24 aprile, insieme all’omonimo tour in partenza da Bologna il 30 maggio

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Frankie hi-nrg mc | credit Damiano Andreotti
Frankie hi-nrg mc | credit Damiano Andreotti

Frankie hi-nrg mc, una delle voci e delle penne più autorevoli dell’hip hop italiano, torna con il nuovo album “VOCE E BATTERIA” (https://ada.lnk.to/vocebatteria; Materie Prime Circolari), fuori ovunque da venerdì 24 aprile. Da venerdì in radio il singolo “Pedala e batteria” feat. Jovanotti.

Un progetto essenziale e radicale che riporta al centro voce, ritmo e parola, costruito insieme ad alcuni dei nomi più importanti della musica italiana: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons, con Donato Stolfi alle batterie e Dj Stile agli scratch.

Per l’occasione Jovanotti in “Pedala e batteria” e Fabri Fibra in “Autodafé e batteria” firmano due strofe inedite, offrendo prospettive personali rispettivamente sul tema della bicicletta e dell’introspezione, in perfetta sintonia con l’impianto narrativo del progetto.

Nato con l’obiettivo di mettere in primo piano testi e interpretazione, “VOCE E BATTERIA” rilegge alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio di Frankie hi-nrg mc attraverso arrangiamenti ridotti all’essenziale, affidati alla sola batteria. Il risultato è un suono diretto e potente, che restituisce nuova profondità a canzoni diventate classici del rap italiano, caricandole di un’energia che richiama l’hip hop delle origini.

Di seguito la tracklist dell’album:

  1. “Pedala e batteria” feat. Jovanotti
  2. “Faccio la mia cosa” feat. Tiziano Ferro
  3. “Autodafè e batteria” feat. Fabri Fibra
  4. “Fight da faida” feat. Elisa, Lina Simons
  5. “Potere alla parola” feat. Emma
  6. “Nuvole”
  7. “Elefante” feat. Raiz
  8. “Generazione di mostri” feat. Diodato
  9. “Libri di sangue” 
  10. “Chiedi chiedi”
  11. “Disconnetti il potere”   

“VOCE E BATTERIA” è anche il titolo del tour organizzato e prodotto da OTR Live che durante la primavera e l’estate 2026 porterà Frankie hi-nrg mc e Donato Stolfi a esibirsi sui palchi di tutta Italia, in una formula essenziale e inedita che riporta al centro voce, ritmo e parole, facendo ballare il pubblico dei principali festival e venue all’aperto.

Di seguito il calendario in continuo aggiornamento:

30 maggio – Bologna – DumBO Summertime

5 giugno – Firenze – Ultravox, Support your local festival 

19 giugno – Roma – Parco delle Valli, Arci Roma Incontra il Mondo

2 luglio – Milano – Castello Sforzesco

11 luglio – Treviso – Suoni di Marca

31 luglio – Livorno – Effetto Venezia

29 agosto – Trento – Teatro Capovolto

18 settembre – Torino – Hiroshima Sound Garden

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