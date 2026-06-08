TIZIANO FERRO: festeggia i 25 anni di “XDONO”e il nuovo album “SONO UN GRANDE (DELUXE)”

Foto di Francesca Maffioletti



“STADI 26”, il nuovo tour di TIZIANO FERRO che tra maggio e luglio lo porterà dal vivo in 12 dei principali stadi italiani .

Lo spettacolo che Ferro metterà in scena in questa calda estate italiana che racconta le sue molte anime musicali, dal r’n’b degli inizi al pop fino al sound più urban dell’ultimo progetto, facendo tappa allo Stadio San Siro di Milano fino allo Stadio San Filippo di Messina (sold out).

Al centro di tutto le canzoni, anzi, le hit per due ore di musica e oltre 30 brani per ripercorrere insieme la carriera di Ferro: dalla title track dell’ultimo disco “Sono un grande” fino al brano che ha dato il via ad un successo che dura da oltre 25 anni “Xdono”.

“In Scaletta entrano solo le canzoni che negli anni sono diventate hit radiofoniche, quelle canzoni che nel tempo sono entrate nel tessuto della gente, perché voglio che il pubblico venga per cantare ogni singola nota

perché non è il mio concerto, è il loro”.

Ad accompagnare il cantautore in questo viaggio la band capitanata da Luca Scarpa (direttore musicale dello show) composta da GARY NOVAK alla batteria, TIM LEFEBVRE al basso, COREY SANCHEZ alla chitarra, DAVIDE TAGLIAPIETRA alla chitarra, GIANLUCA BALLARIN alle tastiere e ALESSANDRO OREFICE al piano.

Sul palco, accanto ai musicisti, trova spazio anche un corpo di ballo (capitanato dal coreografo Carlos Kamizele) pronto a rendere ancora più vive alcune delle canzoni in scaletta.

Ad accogliere musicisti e ballerini il palco nato dalla visione del direttore artistico Claudio Santucci e di tutto il team di Gio Forma, tre grandi mega schermi che si snodano per oltre 60 metri di lunghezza e 12 di altezza. A completare il palco una pedana lunga 24 metri che permette a Tiziano di andare ad abbracciare il suo pubblico, un abbraccio che Ferro aspettava dall’ultimo tour del 2023.

La regia dello show è affidata a Cristian Biondani e al team di Tonico Production.

Completano il progetto gli abiti a cura di Nick Cerioni, una serie di capi pensati appositamente per Ferro e le sue canzoni che cambieranno durante le date del tour. Gli abiti sono realizzati da Etro, Golden Goose, Pence, GStar, Taboo e Dr Martens.

L’attenzione agli outfit non è solo quella dedicata a Tiziano Ferro ma anche al corpo di ballo. Gli abiti dei ballerini sono stati ideati e realizzati dal costume designer Jo Maria Contini.

Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo “Xdono” (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia.

Ad oggi ha all’attivo 10 album e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo.

Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. In oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.

Clicca qui per vedere le foto di Tiziano Ferro in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

Queste le date del tour prodotto e organizzato da Live Nation:

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

06 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro SOLD OUT

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico SOLD OUT

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

03 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

08 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo SOLD OUT