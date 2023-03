EUGENIO IN VIA DI GIOIA: guarda le foto del concerto di Venaria

Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto dieci anni sono passati davvero in fretta e nel 2023 gli Eugenio in Via di Gioia festeggiano i 10 anni di carriera.

Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici – insieme gli Eugenio in Via di Gioia – poco più che trentenni sono arrivati a un traguardo importante del loro percorso artistico.

In un decennio sono diventati un unicum nella scena italiana anche per la loro capacità di unire canzoni, attivismo, riflessioni critiche, azioni concrete su ambiente e società, nel loro cantautorato pop.

L’approccio all’arte di strada è stato fondamentale negli inizi della band e ancora oggi credono che sia proprio la strada a offrire la prospettiva migliore per coinvolgere le persone a essere parte attiva nella risoluzione delle grandi sfide del nostro tempo.



“Dopo dieci anni o ti sposi o ti lasci, in effetti l’opzione scioglimento tra qualche decade potrebbe tornarci utile per richiamare l’attenzione e creare scalpore, nel frattempo siamo più uniti che mai e intenzionati a portare avanti un discorso cominciato 3650 giorni fa per le strade di Torino e culminato nel 2022 con “Amore e Rivoluzione” un album che racchiude un modus operandi, un’attitudine alla crisi, una volontà collettiva che chiede a gran voce: collaborazione e cambiamento. Esattamente come fa un gruppo, esattamente come ci auguriamo che facciano le persone che ci raggiungeranno. Chi verrà in bici, chi in gruppi con l’auto, chi a piedi prendendo parte ad una carovana che ci unisce sotto lo stesso temporale. Sarà la celebrazione di una grande festa che esalta la bellezza e la cura, che stimola l’inventiva e la presa di coscienza. Un coro che raccoglie persone chilometro per chilometro, live per live, gradino dopo gradino e sta diventando una rete di tasselli coordinati come uno stormo sinuoso che si prepara a migrare.”

Queste le prossime date del “10 ANNI TOUR”:

25 MARZO – BARI – DEMODE’

26 MARZO – NAPOLI – DUEL

30 MARZO – BOLOGNA – ESTRAGON

31 MARZO – ROMA – ATLANTICO

1°APRILE – SENIGALLIA – MAMAMIA

5 APRILE – PADOVA – HALLE

6 APRILE – MILANO – ALCATRAZ