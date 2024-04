ERLEND ØYE E LA COMITIVA : Guarda le foto del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Erlend Øye, metà dei Kings Of Convenience, ha fatto tappa all’Hiroshima Mon Amour per la seconda delle cinque date in Italia in compagnia de La Comitiva, ovvero Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello.

L’artista norvegese, in pianta stabile a Siracusa ormai dal 2012, ha conosciuto il trio di Ortigia proprio in Sicilia, iniziando un sodalizio che ha portato all’uscita di alcuni singoli, inclusa una collaborazione con Stargaze, ensemble di musica classica non convenzionale, e qualche live.

Ora il gruppo ha portato un nuovo tour primaverile nel Bel paese con «suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings Of Convenience in un insieme dal suono estivo».

Il tour serve anche a promuovere l’album del gruppo, intitolato semplicemente “La Comitiva”, descritto come “il frutto di sei anni di esibizioni, jamming, tour in giro per l’Europa e delle registrazioni effettuate tra Berlino e Siracusa”.

Il disco uscirà in digitale il 17 maggio 2024, anticipato nel formato vinile il 19 aprile.

Clicca qui per vedere le foto di Erlend Øye e La Comitiva in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).