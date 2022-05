ENULA: le foto e la scaletta del concerto all’Apollo di Milano

Foto di Pamela Rovaris

La giovane cantautrice milanese Enula annuncia uno speciale evento il 5 maggio all’Apollo di Milano. L’artista dall’attitudine urban porterà sul palco insieme alla sua band uno spettacolo unico, realizzato appositamente per questo evento, presentando le sue ultime release discografiche insieme a tante sorprese. L’esclusivo appuntamento sarà a ingresso gratuito con prenotazione su DICE.Enula, all’anagrafe Enula Bareggi, è una cantautrice di 23 anni nata alla periferia di Milano. Inizia a scrivere canzoni da piccolissima e, dopo anni trascorsi ad affinare la tecnica vocale e a girare il mondo per scoprirne tutte le sfumature, Enula si presenta per un provino alla scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2021 ed entra nel programma vincendo una sfida con il brano ‘Auricolari’, ad oggi uno dei più ascoltati sulle principali piattaforme di streaming. Successivamente Enula pubblica il singolo ‘Contorta’ che fa subito centro, conquistando il pubblico e mettendo in evidenza le doti compositive della cantautrice. La sua musica è caratterizzata da testi che catturano l’immaginario del pubblico di tutte le età, una voce suadente e allo stesso tempo potente che colpisce al primo ascolto. Dopo aver collaborato con artisti e produttori del calibro di Franco126, Dardust, Mr Rain e Katoo, a gennaio 2022 Enula è tornata con ‘Il Buio (Mi Calma)’, un brano scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti, cantante ed autore dei Pinguini tattici Nucleari.Durante l’evento verrà presentato in anteprima il nuovo singolo, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 6 maggio.

Clicca qui per vedere le foto di Enula all’Apollo di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ENULA – La scaletta del concerto all’Apollo di Milano

Naturalezza

Contorta

Gabriele

Impronte

Medley:

La musica non c’è

Cosa mi manchi a fare

Hunger

Il buio mi calma

Liorona

Auricolari

Inedito piano e voce

Contorta