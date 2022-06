I CALIBRO 35 presentano “Scacco al Maestro – Volume 1”

Articolo Roberta Ghio | Foto di Andrea Ripamonti

E’ uscito per Woodworm/Virgin Records Label and Artist Services, SCACCO AL MAESTRO – VOLUME 1, il primo capitolo del nuovo progetto discografico e live dei Calibro 35, dedicato a Ennio Morricone.

Compra il disco su Amazon > https://amzn.to/3aJXN9S

Compra il disco su Discoteca Laziale > https://bit.ly/3zqDJ6X

Per l’occasione, giovedì sera, il palco dell’Apollo di Milano, ha ospitato uno showcase in cui Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini, sotto lo sguardo sempre attento di Tommaso Colliva alla regia, hanno ripercorso la loro storia, dagli albori fino ad oggi, svelando alcuni dei brani presenti nel loro ultimo lavoro.

Poco dopo le 22.30, nel vociare di un locale gremito di persone assiepate nella sala bar, il saluto di Gabrielli e le prime note di Notte in Bovisa, dal sound poliziesco anni ’70, richiamano i presenti nella sala allestita per il live. Ed è subito immersione di suoni. A seguire Trafelato (di Morricone, dalla colonna sonora di Giornata per L’Ariete) che insieme al precedente Notte in Bovisa è tra i primi pezzi registrati, nel 2007, dai Calibro 35 e presenti nel loro primo album. La sala è ormai piena, sul palco concitazione. La bellezza di veder suonare (oltre che ascoltare) live i Calibro 35, è proprio constatare la concentrazione, cura, precisione, passione che ognuno di loro mette per la ricerca di quella determinata sonorità. Sotto palco, le teste si muovono, si ondeggia e sui volti sorrisi (tra l’ebete/meravigliato e il compiaciuto) che sono segnali di un impagabile stato di grazia. Stiamo tutti molto bene!

Si prosegue. Dalle immagini di banditi metropolitani con canne di fucile a quelle dello spazio ed ancora linee geometriche che fanno apparire e scomparire grattacieli alle spalle della band. Veniamo trasportati tra le atmosfere eteree e rarefatte di Glory-Fake-Nation alle profondità funky di Superstudio. Dalle megalopoli alla luna, con Universe of 10 dimensions. Un viaggio nel tempo e nello spazio, immersi e guidati dal talento, tra plettri in bocca e cambio strumenti, o meglio, differenti utilizzi, talvolta in contemporanea, della strumentazione presente sul palco.

Dopo la presentazione della band da parte di Gabrielli, l’annuncio dello stesso dell’arrivo di Musica del signor M. Allegretto per Signora, apre il momento dedicato al grande Maestro e al nuovo album, la cui copertina si anima a fondo palco: il sorriso compiacente dei presenti si allarga sempre più e i telefoni si alzano per catturare qualche momento. La classe operaia va in paradiso (già disponibile dal 1 maggio) è potente, la batteria ficcante di Rondanini è come un martello, che batte, continuo, la resa è incalzante, marziale e, con le immagini di ingranaggi tipici delle fabbriche racchiuse in frame quadrati che scorrono alle spalle della band, si crea un effetto ipnotico. Dalla catena di montaggio allo sconfinato west, con Il buono, il brutto e il cattivo con flauto (e voce) di Gabrielli. E là ci perdiamo, totalmente rapiti. Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto chiude il momento dedicato al maestro.

Ci salutiamo con un ritorno al passato, con i toni afro funky di Ungwana Bay Launch Complex e la travolgente onda beat di Giulia mon amour.

Esco gasata, termine vintage che non attribuisco da tempo al mio stato d’animo, ma che ben mi si addice dopo questa serata. E dai volti e i commenti intorno a me, capisco bene che non sono la sola! Gasata, ma anche curiosa di ascoltare l’intero album e soprattutto la resa live!

Come dichiarano gli stessi Calibro “SCACCO AL MAESTR O ” non è solo un omaggio a Ennio Morricone e alla sua straordinaria opera, è il frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studio, un’ispirazione che è stata – letteralmente – la spinta propulsiva della nascita della band. Con questo progetto, la band di Martellotta, Gabrielli, Cavina, Rondanini e Colliva vuole “esplorare e approfondire tutte le anime di Ennio Morricone, dal poliziesco al western, fino all’horror: un’impresa ambiziosa e importante, che celebra Ennio Morricone e contemporaneamente racconta un tassello fondamentale della storia dei CALIBRO 35, passata, presente e futura.”

Clicca qui per vedere le foto dei Calibro 35 in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

Nell’estate, avremo modo di ascoltarlo live nel tour, prodotto da Vertigo:

SCACCO AL MAESTRO – CALIBRO 35 PLAYS MORRICONE

22 luglio 2022, Fortezza Medicea – Siena

23 luglio 2022 TenerAmente, Festival del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

24 luglio 2022, Apolide Festival – Vialfrè (TO)

29 luglio 2022, Transaltantica – Genova

17 settembre 2022, Spring Attitude Festival – Roma

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/calibro3522

LA SETLIST dello showcase all’APOLLO di MILANO

Notte in Bovisa

Trafelato

Glory-Fake-Nation

Death of storytelling

Superstudio

CLBR35

Universe of 10 Dimensions

Fail It Till You Make It

Thrust Force

Allegretto per signora

La classe operaia va in paradiso

Il buono, il brutto e il cattivo

Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto

Ungwana Bay Launch Complex

Giulia Mon Amour

Compra il disco su Amazon > https://amzn.to/3aJXN9S

Compra il disco su Discoteca Laziale > https://bit.ly/3zqDJ6X