Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Concerti

CALIBRO 35: in arrivo la colonna sonora di “Ellroy vs L.A.” e un lungo tour europeo

Published

Si aggiunge un nuovo importante tassello nella lunga carriera dei Calibro 35, da anni punto di riferimento nel panorama internazionale per la loro capacità di coniugare musica per immagini, sperimentazione e groove cinematici in una cifra stilistica unica. Il prossimo 9 ottobre, per Record Kicks, la band pubblicherà la colonna sonora originale di “Ellroy vs L.A.”, documentario di Francesco Zippel per Quoiat Films.

L’uscita dell’album sarà accompagnata da un tour europeo che prenderà il via a fine settembre con una serie di appuntamenti in Italia.

24 settembre
Torino (IT), Hiroshima Mon Amour

16 ottobre
Mestre (IT), YouTheater / Teatro del Parco

22 ottobre
Roma (IT), Biennale MArteLive Plus / Fusolab

24 ottobre
Cagliari (IT), TBA

4 novembre
Londra (UK), Jazz Café

6 novembre
Madrid (ES), Babylon Cafè 

7 novembre
Bergamo (IT), Druso 

8 novembre
Milano (IT), Triennale Milano Teatro

4 dicembre
Ljubljana (SLO), Gala Hala 

5 dicembre
Belgrado (SER), Kc Grad 

6 dicembre
Zagabria (HR). Vintage Industrial Bar 

10 dicembre
Genova (IT), Teatro Verdi 

Per l’occasione lo show dei Calibro 35 si trasformerà in un continuo dialogo tra musica e immagini proiettate. Sullo schermo si alterneranno estratti dell’intervista a James Ellroy, footage storici della città degli angeli e visual realizzati appositamente per il progetto, mentre i quattro musicisti eseguiranno i brani della colonna sonora insieme a una selezione di brani del loro repertorio, dai più celebri ai meno conosciuti. 

Dopo il primo estratto “Riots”, i Calibro 35 presentano inoltre oggi il nuovo singolo “L.A. Confidential”. Il brano, ispirato al bestseller noir dell’autore americano James Ellroy, è parte integrante della colonna sonora originale. “Come si traspone la Los Angeles di Ellroy in musica? non è per nulla facile” spiegano i Calibro 35. “Noi siamo partiti dal racconto: dal suo ritmo, dai suoi personaggi, dalle sue luci e dalle sue ombre. Dagli eventi reali e di fantasia che si mescolano perfettamente man mano che la storia si sviluppa fino a perdere cognizione di cosa è vero e cosa no”. Riguardo al nuovo singolo aggiungono “L.A. Confidential” aggiungono: “La musica che ne è uscita è onirica e immaginifica ma al contempo cruda e reale. Puzza di sangue ma brilla sotto il cielo stellato che si vede dall’osservatorio di Griffith Park”.

Vincitore del Nastro d’Argento 2026 nella categoria Cinema Spettacolo Cultura, “Ellroy vs L.A.” vede i Calibro 35 confrontarsi con l’immaginario dello scrittore James Ellroy e della sua Los Angeles noir. Il risultato è una raccolta di dodici brani identitari che riporta il gruppo nei territori del funk cinematico, arricchendosi di influenze jazz, blaxploitation e ritmi urban contemporanei. Più che un semplice commento alle immagini, la colonna sonora diventa un vero e proprio elemento narrativo, capace di dialogare con l’immaginario noir.

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

CALIBRO 35 | Photo Credits: Andrea Boccalini, courtesy of Quoiat Films CALIBRO 35 | Photo Credits: Andrea Boccalini, courtesy of Quoiat Films

Dischi

CALIBRO 35: ascolta “Riots”, primo estratto da “Ellroy vs L.A.”

I Calibro 35 tornano al noir cinematografico: il 9 ottobre esce “Ellroy vs L.A.”, la colonna sonora per il documentario di Francesco Zippel.

14/05/2026
Calibro 35 in concerto allo Spazio Polaresco di Bergamo 2021 | foto di Andrea Ripamonti Calibro 35 in concerto allo Spazio Polaresco di Bergamo 2021 | foto di Andrea Ripamonti

Reportage Live

I CALIBRO 35 fanno rivivere Piero Umiliani al “Roma Film Music Festival”

100 anni e non sentirli, la musica di Umiliani risplende in tutta la sua attualità durante il concerto del 18 marzo di

19/03/2026

Dischi

CALIBRO 35: è uscita la colonna sonora della terza stagione di “BLANCA”

I CALIBRO 35 – la band formata da Massimo  Martellotta, Enrico Gabrielli  Fabio Rondanini e Tommaso Colliva – annunciano la release della COLONNA SONORA...

29/09/2025

Festival

MUSICA AL CASTELLO 2025: dal 25 luglio al 3 agosto 10 concerti gratuiti al Castel Nuovo di Napoli

con: Calibro35, A Toys Orchestra, Roy Paci, Après La Classe, Rumba de Bodas, Il Mago del Gelato, La Municipal, Daniele Sepe e il teatro-musicale...

09/07/2025