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CALIBRO 35: ascolta “Riots”, primo estratto da “Ellroy vs L.A.”

I Calibro 35 tornano al noir cinematografico: il 9 ottobre esce “Ellroy vs L.A.”, la colonna sonora per il documentario di Francesco Zippel.

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CALIBRO 35 | Photo Credits: Andrea Boccalini, courtesy of Quoiat Films
CALIBRO 35 | Photo Credits: Andrea Boccalini, courtesy of Quoiat Films

I Calibro 35 rendono omaggio al noir americano nel nuovo disco “Ellroy vs L.A.” in uscita il 9 ottobre, tratto dalla colonna sonora dell’omonimo documentario di Francesco Zippel prodotto da Federica Paniccia e Francesco Zippel per Quoiat Films. Disponibile ora il primo singolo “Riots”.

“Ellroy vs L.A.”, vincitore del Nastro D’Argento come miglior documentario della categoria Cinema Spettacolo Cultura  2026, è un documentario atipico, un viaggio oscuro nella mente del maestro del noir James Ellroy. Attraverso un’intervista approfondita e filmati d’archivio, il documentario intreccia il racconto personale e artistico di James Ellroy con la sua originale visione di Los Angeles, alternando la sua voce alle immagini e al suono dei Calibro 35, ripresi in studio mentre danno vita alla colonna sonora.

Ne risulta uno spazio ampio, ampissimo per la musica, che offre al quartetto milanese l’occasione di andare oltre al semplice commento delle immagini per confrontarsi direttamente con un immaginario, quello del noir, che è sempre stato incredibilmente limitrofo alle atmosfere che contraddistinguono la band.

Il risultato sono 12 brani identitari che riportano Calibro 35 nei territori del funk cinematico dopo le scorribande in colonne sonore “di genere” come quelle firmate da Martellotta, Gabrielli, Rondanini e Colliva per “Sandokan” e “Blanca”.

Ritroviamo quindi la paletta sonora sviluppata da Calibro 35 in quasi vent’anni di esplorazioni musicali ibridata – anche visto l’argomento “americano” del documentario – col jazz, con la blaxploitation e con ritmi urban contemporanei

Nel primo singolo “Riots”, sopra il ritmo praticamente boom bap della batteria, il twang delle chitarre elettriche risponde all’incessante ostinato di clavinet generando un climax tensivo che si risolve solo nel finale.

È solo un esempio delle atmosfere contenute in “Ellroy vs LA” i cui brani spaziano dalla tetralogia del maestro del noir ambientata nella città californiana  (“Black Dahlia”, “The Big Nowhere”, “L.A. Confidential”, “White Jazz”) alle diverse sfaccettature di una metropoli dai grandi contrasti (“LSD on Sunset Blvd”, “Chalet Manson”, “Vacation and Probation”, “Pacific Safari”), attraverso brani che hanno echi dell’epicità morriconiana (perché sempre dei Calibro 35 stiamo parlando), ma anche del funk cinematico di Isaac Hayes e Lalo Shifrin e perfino di Kendrik Lamar e Dr Dre (e forse non è una caso che i Calibro siano anche stati campionati dal mega producer per la il suo album “Compton”).

Con “Ellroy vs L.A.”, i Calibro 35 non si sono limitati a comporre una colonna sonora, sono stati protagonisti del documentario stesso e hanno tradotto una mitologia in ritmo, tensione e groove. Tra finzione e realtà, danno forma a una città che non dorme mai davvero, ma pulsa dal tramonto su Sunset Boulevard all’alba vista dall’osservatorio di Griffith attraversando tutta la notte. Premi play e Los Angeles prende vita nel suono.

Quella tra Quoiat Films, Francesco Zippel e i Calibro 35 è una collaborazione ormai consolidata, che si rinnova in “Vittorio De Sica – La vita in scena”, unico film italiano attualmente in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes.

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