EMELI SANDE’: le foto del concerto alla Santeria Toscana di Milano

Foto di Pamela Rovaris

Emeli Sandé è una delle cantautrici di maggior successo della Gran Bretagna. Il suo album di debutto “Our Version of Events”, che ha venduto oltre 5,4 milioni di copie e conquistato 8 dischi di platino.

Con 19 milioni di singoli venduti, inclusi 3 singoli al numero 1 nel Regno Unito e 6 milioni di album, Emeli ha conquistato anche quattro BRIT AWARDS (tra cui due Best Female).

Prima uscita per un’etichetta indipendente, “Let’s Say For Instance” segna l’inizio di una nuova era musicale per Emeli. Esplorando un nuovo territorio sonoro con un mix di sfumature che spaziano dalla musica classica alla disco, all’R&B, nel nuovo album Emeli si libera dalle aspettative degli altri, mettendo in mostra le sue capacità di cantautrice, produttrice e cantante. Parafrasando le sue parole, “Let’s Say For Instance” è “un inno alla resilienza, alla rinascita e al rinnovamento”.

Clicca qui per vedere le foto di Emeli Sandè (o sfoglia la gallery qui sotto).