Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

ELODIE: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Published

Elodie concerto all'Inalpi Arena Torino del 1 dicembre 2025
Elodie in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Lunedì 1° dicembre 2025 l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato una serata di pura energia con l’attesissimo “Elodie Show 2025”, che ha segnato il trionfale passaggio della popstar italiana nella città sabauda. Dopo l’acclamato successo del suo live a San Siro, questo tour nei palazzetti si è confermato come una delle produzioni più riuscite dell’anno, chiudendo il 2025 in modo spettacolare.

L’artista ha dominato la scena fin dalle 21:00 con la sua inconfondibile presenza carismatica, supportata da una produzione internazionale, coreografie travolgenti e un’attenzione maniacale all’estetica.

La scaletta ha ripercorso tutti i suoi maggiori successi, da Ok Respira a Vertigine e Andromeda, mandando in delirio il pubblico con i ritmi dance dei suoi inni più celebri. Non sono mancati i momenti di grande emozione, con l’intensa esecuzione di brani come Dimenticarsi alle 7, presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Ogni pezzo è stato un’esplosione di potenza e passione.

L’allestimento scenico è stato il vero protagonista visivo della serata Con giochi di luce spettacolari, un palco dinamico e sorprendenti cambi d’abito, l’”Elodie Show 2025” ha offerto uno spettacolo completo che ha tenuto l’attenzione del pubblico alta dall’inizio alla fine. L’Inalpi Arena era gremita, a testimonianza dell’enorme successo di prevendita che aveva già portato al sold out della data torinese.

L’energia che Elodie ha trasmesso al pubblico è stata palpabile, creando una connessione diretta e sincera con la folla. Il concerto di Torino non è stato solo un’esibizione, ma anche una vera e propria celebrazione della musica pop italiana, con Elodie che si è riconfermata, ancora una volta, come una delle voci più autentiche e potenti del panorama nazionale. Una notte indimenticabile per chiudere l’anno in bellezza.

Clicca qui per vedere le foto di Elodie in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Elodie

ELODIE: la scaletta del concerto di Torino


Intro/ Bagno A Mezzanotte
Black Nirvana
Guaranà/ Hang Up/ I Feel Love
Ok Respira

Intro/ Odio Amore Chimico/ 1 Ora/ Di Nuovo
Mi Ami Mi Odi
Cuore Nero
Anche Stasera
Yakuza
La Coda Del Diavolo

Andromeda
Vertigine
Niente Canzoni D’Amore
Pensare Male
Feeling

Pop Porno
Red Light
Ascendente
Elle
Strobo
Euforia
Lontano Da Qui
A Fari Spenti

Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Hold On / Pazza musica
Ciclone
Margarita

In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Elephant Brain concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 28 novembre 2025 Elephant Brain concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 28 novembre 2025

Reportage Live

ELEPHANT BRAIN: le foto e la scaletta del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Foto di Luca Moschini La notte del 28 novembre 2025, l’Hiroshima Mon Amour di Torino si è trasformato nell’epicentro del rock con la tappa...

3 giorni ago
Elodie - Elodie Show 2025 - Nelson Mandela Forum Firenze Elodie - Elodie Show 2025 - Nelson Mandela Forum Firenze

Reportage Live

ELODIE: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Elodie ha portato il suo show dall'impronta internazionale anche a Firenze

15/11/2025

Musica

NOVAMERICA, anestetico tanto per vivere

Vivere Tanto Per Vivere è il terzo album in studio di Novemerica, cantautore originario di Venezia, per Costello’s Records. Un album da prendere a...

10/11/2025
Carmen Consoli concerto al Teatro Colosseo Torino del 23 ottobre 2025 Carmen Consoli concerto al Teatro Colosseo Torino del 23 ottobre 2025

Reportage Live

Carmen Consoli: Le foto e la scaletta del concerto al Teatro Colosseo di Torino

Foto di Luca Moschini Carmen Consoli è tornata con un nuovo, attesissimo progetto live: il tour teatrale “Amuri Luci – Tour 2025”, che ha...

24/10/2025