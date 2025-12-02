ELODIE: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini

Lunedì 1° dicembre 2025 l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato una serata di pura energia con l’attesissimo “Elodie Show 2025”, che ha segnato il trionfale passaggio della popstar italiana nella città sabauda. Dopo l’acclamato successo del suo live a San Siro, questo tour nei palazzetti si è confermato come una delle produzioni più riuscite dell’anno, chiudendo il 2025 in modo spettacolare.

L’artista ha dominato la scena fin dalle 21:00 con la sua inconfondibile presenza carismatica, supportata da una produzione internazionale, coreografie travolgenti e un’attenzione maniacale all’estetica.

La scaletta ha ripercorso tutti i suoi maggiori successi, da Ok Respira a Vertigine e Andromeda, mandando in delirio il pubblico con i ritmi dance dei suoi inni più celebri. Non sono mancati i momenti di grande emozione, con l’intensa esecuzione di brani come Dimenticarsi alle 7, presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Ogni pezzo è stato un’esplosione di potenza e passione.

L’allestimento scenico è stato il vero protagonista visivo della serata Con giochi di luce spettacolari, un palco dinamico e sorprendenti cambi d’abito, l’”Elodie Show 2025” ha offerto uno spettacolo completo che ha tenuto l’attenzione del pubblico alta dall’inizio alla fine. L’Inalpi Arena era gremita, a testimonianza dell’enorme successo di prevendita che aveva già portato al sold out della data torinese.

L’energia che Elodie ha trasmesso al pubblico è stata palpabile, creando una connessione diretta e sincera con la folla. Il concerto di Torino non è stato solo un’esibizione, ma anche una vera e propria celebrazione della musica pop italiana, con Elodie che si è riconfermata, ancora una volta, come una delle voci più autentiche e potenti del panorama nazionale. Una notte indimenticabile per chiudere l’anno in bellezza.

Clicca qui per vedere le foto di Elodie in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

ELODIE: la scaletta del concerto di Torino



Intro/ Bagno A Mezzanotte

Black Nirvana

Guaranà/ Hang Up/ I Feel Love

Ok Respira



Intro/ Odio Amore Chimico/ 1 Ora/ Di Nuovo

Mi Ami Mi Odi

Cuore Nero

Anche Stasera

Yakuza

La Coda Del Diavolo



Andromeda

Vertigine

Niente Canzoni D’Amore

Pensare Male

Feeling



Pop Porno

Red Light

Ascendente

Elle

Strobo

Euforia

Lontano Da Qui

A Fari Spenti



Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Hold On / Pazza musica

Ciclone

Margarita