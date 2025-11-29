Connect with us

ELEPHANT BRAIN: le foto e la scaletta del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Elephant Brain concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 28 novembre 2025
Elephant Brain in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

La notte del 28 novembre 2025, l’Hiroshima Mon Amour di Torino si è trasformato nell’epicentro del rock con la tappa piemontese dell’“Almeno per ora – Club Tour” degli Elephant Brain.

Dopo aver macinato chilometri e consensi per tutta l’estate, la band umbra, forte di un successo che include oltre 5 milioni di stream e la copertina di Rock Italia, ha fatto il suo attesissimo ritorno nella dimensione che più la rappresenta: il live viscerale del club.

La performance degli Elephant Brain è stata una conferma totale: l’incontro tra intensità ed energia con un pubblico sempre più caloroso e affezionato.

La sala era totalmente coinvolta, pronta a farsi travolgere dal sound potente che ha permesso alla band di guadagnarsi, sul campo, un posto accanto ai nomi maggiori della scena rock italiana.

Clicca qui per vedere le foto degli Elephant Brain in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Elephant Brain

ELEPHANT BRAIN: la scaletta del concerto di Torino

  1. Il nulla è già molto
  2. Impareremo a perdere
  3. Anche questa è insicurezza
  4. Calmite
  5. Una casa in cui tornare
  6. Solo un’altra domenica
  7. Le prime luci

  8. Scappare sempre
  9. Neanche un’ora sveglio
  10. Sto meglio
  11. Come mi divori
  12. Almeno per ora

  13. Weekend
  14. Non conta niente
  15. Soffocare
