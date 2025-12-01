Connect with us

EKKSTACY: le foto del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Ekkstacy in concerto all’Arci Bellezza di Milano a Novembre 2025, le foto del live.

Published

Ekkstacy concerto Arci Bellezza Milano del 30 novembre 2025
Ekkstacy in concerto all'Arci Bellezza di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Ieri sera Ekkstacy si è esibito all’Arci Bellezza di Milano davanti a una sala gremita. L’evento ha attirato un pubblico giovane e molto eterogeneo, confermando l’interesse crescente verso il progetto del cantautore canadese.

La serata è iniziata con l’esibizione dei Worry Club, che hanno proposto un set breve e diretto, caratterizzato da sonorità indie pop e un approccio immediato. Il loro intervento ha preparato il terreno per l’ingresso del protagonista principale.

Ekkstacy è salito sul palco poco dopo e ha presentato una scaletta che ha ripercorso diversi momenti del suo repertorio. Le canzoni sono state eseguite con arrangiamenti essenziali, basati su chitarre riverberate e linee vocali dal tono malinconico, elementi che hanno definito in modo chiaro il suo stile.

Il pubblico ha seguito la performance con attenzione, mostrando particolare partecipazione nei brani più noti. L’atmosfera della venue, raccolta e poco dispersiva, ha contribuito a mantenere una forte concentrazione tra artista e spettatori

Clicca qui per vedere le foto di Ekkstacy all’Arci Bellezza di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Ekkstacy
