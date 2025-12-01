EKKSTACY: le foto del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Ieri sera Ekkstacy si è esibito all’Arci Bellezza di Milano davanti a una sala gremita. L’evento ha attirato un pubblico giovane e molto eterogeneo, confermando l’interesse crescente verso il progetto del cantautore canadese.

La serata è iniziata con l’esibizione dei Worry Club, che hanno proposto un set breve e diretto, caratterizzato da sonorità indie pop e un approccio immediato. Il loro intervento ha preparato il terreno per l’ingresso del protagonista principale.

Ekkstacy è salito sul palco poco dopo e ha presentato una scaletta che ha ripercorso diversi momenti del suo repertorio. Le canzoni sono state eseguite con arrangiamenti essenziali, basati su chitarre riverberate e linee vocali dal tono malinconico, elementi che hanno definito in modo chiaro il suo stile.

Il pubblico ha seguito la performance con attenzione, mostrando particolare partecipazione nei brani più noti. L’atmosfera della venue, raccolta e poco dispersiva, ha contribuito a mantenere una forte concentrazione tra artista e spettatori

