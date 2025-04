DOOL + Taraban: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Katarina Dzolic

DOOL è una band olandese nata nel 2015 dalle ceneri di The Devil’s Blood ed Elle Bandita, il cui nome significa “vagabondare”. Dopo il successo del debutto Here Now, There Then (2017), che li ha portati a suonare in festival internazionali, il secondo album Summerland (2020) ha confermato il loro successo, raggiungendo il 9° posto in Germania.

Il nuovo album, The Shape Of Fluidity, esplora temi di identità e cambiamento, riflettendo sulla ricerca di sé del frontman Raven van Dorst. Con un mix di rock progressivo, metal e post-rock, il disco continua a consolidare il loro stile distintivo.

Clicca qui per vedere le foto dei Dool in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

DOOL: la scaletta del concerto di Milano