DONOTS + Itchy: le foto e la setlist del concerto all’Huxley’s Neue Welt di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo



Ieri sera, il palco dell’Huxleys Neue Welt ha vibrato sotto l’energia esplosiva dei Donots, la celebre punk rock band tedesca. Con un pubblico entusiasta e numeroso, la band ha dimostrato ancora una volta perché è un punto di riferimento nel panorama musicale europeo.

La performance, che ha incluso alcuni dei loro brani più iconici e nuove sorprese, è stata un viaggio attraverso la loro carriera ultraventennale, tra energia pura e testi intrisi di significato. Il carisma di Ingo Knollmann, il frontman del gruppo, ha saputo coinvolgere ogni singolo spettatore, trasformando il concerto in una celebrazione collettiva della musica e della libertà d’espressione.

L’evento ha confermato l’Huxleys Neue Welt come una delle location preferite per le esibizioni live a Berlino, mentre i Donots continuano a consolidare la loro reputazione come una delle band più amate della scena punk rock tedesca.

DONOTS: la scaletta di Berlino

Auf sie mit Gebrüll

Keiner kommt hier lebend raus

Problem kein Problem

Calling

Du darfst niemals glücklich sein

Apokalypse Stehplatz Innenraum

Wake the Dogs

Dead Man Walking

Hey Ralph

Whatever Forever

Ich mach nicht mehr mit

Dann ohne mich

Kaputt

Augen sehen

Piano Mortale

Stop the Clocks

Schiffschnulzelei (Céline Dion cover) ((Unsicher über Zeitpunkt im set))

Hunde los

Whatever Happened to the 80s

Hier also weg

BIS

Geschichten vom Boden

Eine letzte letzte Runde

We’re Not Gonna Take It (Twisted Sister cover)

So Long

ITCHY: la scaletta di Berlino

No One’s Listening

Faust

Thoughts & Prayers

Dancing in the Sun

Black

Out There

Down Down Down

Danger!

I Love It (Icona Pop cover)