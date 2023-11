DEATHSTARS + Priest + Liv Sin: le foto e la scaletta del concerto al Bloom di Mezzago

Foto di Luna La Chimia

DEATHSTARS: “Everything Destroys Europe – Tour 2023“

I Deathstars, band di culto della scena industrial svedese, sono finalmente ritornati in Italia con il “Everything Destroys Europe – Tour 2023” col quale stanno presentando al loro pubblico “Everything Destroys You”, il primo album di inediti dopo ben otto anni.

Insieme a Priest e Liv Sin, si sono esibiti al Bloom di Mezzago (MB).

DEATHSTARS: ecco la scaletta del concerto al Bloom di Mezzago

Night Eletric Night

Between Volumes And Voids

All The Devil’s Toys

Ghost Reviver

Midnight Party

Tongues

Greatest Fight On Earth

Death Dies Hard

This Is

New Dead Nation

Fire Galore

Metal

Synthetic Generation

Everything Destroys You

Blood Stains Blonds

Chertograd

Blitzkrieg Boom

Cynanide



Clicca qui per vedere le foto dei Deathstars + Priest + Liv Sin (o sfoglia la gallery qui sotto).