GO DOWN FESTIVAL 2026: le foto del concerto al Bloom di Mezzago

Foto di Katarina Dzolic

Ieri sera il Bloom di Mezzago ha ospitato una nuova tappa del Go Down Festival, confermandosi ancora una volta come uno dei luoghi simbolo per la musica alternativa e indipendente in Italia. L’evento, curato da Go Down Records, ha messo al centro non solo gli artisti sul palco, ma una vera e propria idea di scena: viva, libera, lontana dalle logiche più prevedibili del circuito mainstream.

L’edizione di quest’anno si inserisce nel solco delle precedenti, ma con una line-up capace di raccontare sfumature diverse del rock contemporaneo, passando da atmosfere più pesanti e viscerali a momenti psichedelici e sperimentali.

Un palco, quattro identità

Ad aprire le danze sono stati i Magnitudo, che hanno subito imposto il tono della serata con un sound compatto e abrasivo. Le loro sonorità sludge, dense e cariche di tensione, hanno funzionato come una sorta di rito d’ingresso: poche concessioni, molta sostanza e un impatto fisico che ha catturato il pubblico fin dalle prime note.

Con A Forest Mighty Black l’atmosfera si è fatta più stratificata. Il loro set ha esplorato territori psichedelici e introspettivi, costruendo paesaggi sonori che lasciavano spazio all’immaginazione. Un’esibizione meno immediata, ma capace di creare un forte coinvolgimento emotivo, soprattutto nei passaggi più dilatati e sperimentali.

Il cambio di marcia è arrivato con i Mad Dogs, che hanno riportato l’energia su binari più diretti e incendiari. Riff granitici, ritmi serrati e un’attitudine rock senza fronzoli hanno trasformato il live in un momento di pura adrenalina, con il pubblico sempre più partecipe e sotto il palco.

A chiudere la serata sono stati gli Animaux Formidables, protagonisti di un finale intenso e carismatico. La loro performance ha unito potenza e presenza scenica, lasciando un segno netto e confermando la scelta di una chiusura forte, capace di sintetizzare lo spirito dell’intero festival.

Il Go Down Festival non è stato solo una successione di live, ma un momento di incontro per una community che ruota attorno alla musica indipendente. Il Bloom, con i suoi spazi accoglienti e la sua atmosfera informale, ha contribuito a creare un contesto in cui pubblico e artisti sembravano parte dello stesso racconto.

Questa edizione ha dimostrato come il festival continui a evolversi, mantenendo però una coerenza artistica chiara: dare spazio a progetti autentici, che vivono il palco come un luogo di espressione reale e non come una semplice vetrina.

Serate come quella di ieri confermano l’importanza di realtà come il Go Down Festival nel sostenere e valorizzare la scena rock alternativa italiana. In un panorama musicale spesso frammentato, eventi di questo tipo riescono ancora a creare connessioni, stimolare curiosità e ricordare quanto il live resti un’esperienza centrale e insostituibile.

Il pubblico del Bloom è tornato a casa con la sensazione di aver assistito a qualcosa di sincero: una celebrazione del suono, dell’energia e della passione che continuano a tenere viva la musica indipendente.

