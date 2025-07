Concertozzo 2025: ELIO E LE STORIE TESE accendono Bassano del Grappa nella Woodstock dell’inclusione

Una due giorni di musica, ironia e impegno sociale. È questo lo spirito del Concertozzo 2025, l’evento ideato da Elio e le Storie Tese insieme al Trio Medusa, che si è svolto venerdì 4 e sabato 5 luglio a Bassano del Grappa (Vicenza), trasformando il Parco Ragazzi del ’99 in un palcoscenico dirompente e accessibile per tutti.

Il sabato sera ha visto protagonista l’attesissimo live degli Elio e le Storie Tese, in compagnia di ospiti d’eccezione come Francesca Michielin, Ruggero de I Timidi, Lillo e l’irresistibile madrina dell’evento Geppi Cucciari, che ha portato la sua carica comica sul palco.

Elio e le Storie Tese in versione deluxe: ironia e revival sul palco

Lo show degli Elio e le Storie Tese è stato un trionfo. Una scaletta fiume di quasi 30 brani ha messo in scena tutto il meglio della loro carriera, con arrangiamenti e performance al limite del teatro musicale. Dall’apertura con John Holmes a T.V.U.M.D.B., passando per l’inno La Terra dei Cachi, Born to be Abramo, Parco Sempione, e l’amatissima Tapparella in chiusura.

Elio e le Storie Tese in concerto a Bassano del Grappa, foto di Denis Ulliana

Spazio anche alle collaborazioni live: Lillo ha infiammato il palco con L’Urlatore di Mambo e Supergiovane (apparendo come “Posaman”), mentre Ruggero de I Timidi ha duettato su Timidamente Io, Vibratore e Uomini col borsello. Emozionante anche il cameo di Francesca Michielin su Nessun Grado di Separazione, Mio Cuggino e Heavy Samba, regalando al pubblico momenti di pura magia pop.

Tra le chicche più attese: Psichedelia (prima esecuzione dal 2017), Ignudi fra i nudisti (dal 2014), e Pagano, che non veniva suonata dal vivo da oltre 7 anni.

“Quando in piena pandemia abbiamo pensato al Concertozzo, non immaginavamo si trasformasse in questa festa collettiva e inclusiva. Anche quest’anno abbiamo dato spazio ai giovani, alla musica suonata dal vivo e soprattutto all’inclusione vera, che parte dal lavoro”.

ELIO E LE STORIE TESE – la scaletta del Concertozzo 2025

John Holmes (una vita per il cinema)

Cassonetto differenziato per il frutto del peccato

Servi della gleba

T.V.U.M.D.B. (“Sul ponte di Bassano” as intro)

Una pagnotta e un sogno in tasca (Latte & i suoi derivati cover) (with Lillo)

L’urlatore di Mambo (with Lillo)

The Final Countdown (Europe cover) (only one verse and one chorus, the latter translated in Italian as a parody; sung by Vittorio Cosma)

Il vitello dai piedi di balsa (Ascolto forzato: “Cuoricini” by Coma_Cose)

Essere donna oggi

Born to Be Abramo

La terra dei cachi

Lo stato A, lo stato B

Timidamente io (Ruggero de I Timidi cover) (with Ruggero de I Timidi)

Vibratore (Ruggero de I Timidi cover) (with Ruggero de I Timidi)

Uomini col borsello (ragazza che limoni sola) (with Ruggero de I Timidi)

Parco Sempione

Cameroon (only last three verses)

Psichedelia (first performance since 2017)

Ignudi fra i nudisti (first performance since 2014)

Nessun grado di separazione (Francesca Michielin cover) (with Francesca Michielin)

Mio cuggino (with Francesca Michielin) (first performance since 2017)

Heavy Samba (with Francesca Michielin) (first performance since 2016)

Supergiovane (with Lillo on stage as “Posaman”)

Encore:

La ditta

Drum solo

Pagano (first performance since 2017)

Encore 2:

Tapparella