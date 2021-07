COMA_COSE a Milano: Nostralgia Canaglia in una notte di mezza estate

Articolo di Chiara Amendola | Foto di Oriana Spadaro



Nostralgia: esiste parola più autentica per descrivere il tripudio di sensazioni che provo al mio primo concerto post lockdown? Mettici poi una location che profuma d’estate, come il Carroponte, la spensieratezza di giovani sorrisi, e gli occhi iniziano a illuminarsi di piccole scintille come se fosse arrivata tutta d’un tratto una boccata di ossigeno dopo un’interminabile apnea.

Ma come si sta a un concerto seduti? Lo scoprirò solo soffrendo.

Fausto e Francesca aka Fausto e California aka i Coma_Cose sono già alla seconda data direttamente da casa – Milano è il luogo in cui vivono, dove si sono innamorati e da dove tutto è iniziato – a questa città hanno dedicato ben due concerti, entrambi sold out.

L’atmosfera intorno a me è carica di gioia, c’è un forte senso di appartenenza e un irresistibile aroma di patatine fritte nell’aria. Una notte magica dai toni tricolore, resa invincibile dall’ultima vittoria della Nazionale ma soprattutto dallo spettacolo che si preannuncia. E’l’inizio della bella stagione.

I Coma_Cose sono una voce generazionale, un dialogo ritrovato tra persone e natura, ieri e oggi, città e provincia, un racconto del presente a volte interpretato come classicisti del rap, altre con ispirazione da manieristi del cantautorato.

Fausto e California, che superficialmente potremmo definire come gli Albano e Romina della scena urban italiana, si presentano sul palco in un persuasivo gioco di luci e completamente vestiti in denim.

Coma_Cose in concerto al Carroponte di Milano

Il viaggio “nostralgico” della serata parte da sonorità distorte e quasi psichedeliche con “Mille tempeste” soundtrack ideale di un mondo sospeso, intro malinconico che un po’ strugge ma al contempo piace e rende il pubblico affamato di emozioni.

Il concetto viene amplificato da altri pezzi come “Discoteche abbandonate” in cui sintetizzatori e drum ‘n’ bass non riescono a nascondere un velo di tristezza nelle voci spezzate dei cori ma anche tanta speranza di rivivere presto come “Zombie al Carrefour”, introdotta dal piano di Fausto.

Durante il concerto ogni nota è una pagina e ogni canzone un capitolo della vita di Fausto e California, una storia che li ha visti passare dalla rassegnazione di dover rinunciare alla musica, al riuscire a renderla il centro della propria vita. La loro è una favola dai protagonisti improbabili che scelgono di non rinunciare alla propria fiamma, e si sostengono l’un l’altro fino al palco dell’Ariston. Non c’è da stupirsi quindi che sui primi battiti di “Fiamme negli occhi” il pubblico si perda nella dolcezza del loro sguardo complice.

Il live procede alternando nuovi brani a “vecchie” glorie da “Anima lattina” a “Via Gola”. Su “Post Concerto” la platea si illumina di luci, giovanissime coppie si scambiano tenere effusioni, i più agè si godono lo spettacolo sorseggiando l’ultima birra della serata.

“Squali” spiazza su un finale meravigliosamente rilassato che viene amplificato a sorpresa dal bis del pezzo sanremese.

Vado via con la sensazione di aver appena assistito a una bellissima serenata dedicata alla mia Milano, una città che vibra e ferisce, ma che regala momenti indimenticabili, nella buona e cattiva sorte.

E le serenate si sa, fanno bene all’anima.

Clicca qui per vedere le foto dei Coma_Cose in concerto al Carroponte di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).



La scaletta del concerto di Milano

1.Mille Tempeste

2. deserto

3. Jugoslavia

4. Via Gola

5. La canzone dei lupi

6. Anima Lattina

7. Mancarsi

8. discoteca

9. la rabbia

10. cannibalismo

11. Golgota

12. Beach Boys Distorti

13. Guerre fredde

14. 1996

15. Fiamme negli occhi

16. Pakistan

17. Nudo integrale

18. Zombie al Carrefour



Encore

19. A Lametta

20. Granata

21. Post-Concerto

22. Squali

23. Fiamme negli occhi (Bis)



COMA_COSE – Le prossime date del tour

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/comacose2021

10.07.21 L’AQUILA, I Cantieri dell’Immaginario nuova data

14.07.21 PAVIA, Castello Visconteo

17.07.21 PADOVA, Parco Della Musica

18.07.21 CODROIPO (UD), Villa Manin sold out

21.07.21 COLLEGNO (TO), Flowers Festival sold out

23.07.21 FIRENZE, Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine

25.07.21 MANTOVA, Bike-In

26.07.21 JESOLO, Suonica Festival

08.08.21 LA SPEZIA, Piazza Europa

10.08.21 PORTO RECANATI, MIND Festival – Arena Gigli

11.08.21 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

14.08.21 RICCIONE, Albe in Controluce

22.08.21 BAGHERIA (PA), Piccolo Parco Urbano

23.08.21 CATANIA, Villa Bellini

27.08.21 ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica

28.08.21 LIVORNO, Cortomuso – Ippodromo Caprilli nuova data

03.09.21 MILANO, Estate Sforzesca nuova data



