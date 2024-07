CCCP + Marlene Kuntz: le foto e la scaletta del concerto ad AMA Music Festival

Ha preso il via AMA Preview, l’anteprima di AMA Music Festival, che nella serata del 12 luglio nel parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino ha accolto ben 7.000 presenze per ammirare le straordinarie performance di due band iconiche della musica italiana: CCCP e Marlene Kuntz.

I CCCP dopo la recente mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli e le tre date sold out del concerto “CCCP in DDDR” all’Astra Kulturhaus di Berlino, ritornano anche con un nuovo album live inedito dal titolo “Altro che nuovo nuovo”.

A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur si ripropongono al pubblico presentandosi come uno degli eventi più attesi nell’estate 2024.

I CCCP – Fedeli alla linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai.

CCCP – Fedeli Alla Linea – la scaletta del concerto ad AMA Music Festival 2024

Depressione caspica

Rozzemilia

Tu menti

Per me lo so

Morire

Stati di agitazione

Libera me Domine

Madre

MACISTE contro TUTTI

Oh! Battagliero

Valium Tavor Serenase

Conviene

Radio Kabul

Punk Islam

And the radio plays

Guerra e Pace

C.C.C.P.

Curami

Emilia Paranoica

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (Cher cover)

Spara Jurij

Vota Fatur

Reclame

Annarella

Io sto bene

Allarme

Kebabträume (Deutsch Amerikanische Freundschaft cover)

Reclame

Amandoti

AMA Music Festival 2024

21 agosto (Day 1)

The Offspring / Buzzcocks / Neck Deep / … TBA



22 agosto (Day 2)

Subsonica / Cosmo / … TBA



23 agosto (Day 3)

Coez & Frah Quintale / Il Tre / Clara / Rhove / Kid Yugi / … TBA



24 agosto (Day 4)

Paul Kalkbrenner / Brina Knauss / Deer Jade / … TBA



25 agosto (Day 5)

Editors / … TBA