BULL BRIGATE + Medusa + Frammenti + Flying Disk: guarda le foto del concerto di Torino

Dopo aver portato a termine il tour dell’album “Il Fuoco Non Si è Spento” con ottimi risultati, i torinesi Bull Brigade sono tornati all’assalto con una serie di concerti significativi per la band, sono stati in concerto, la sera di venerdì 5 maggio, all’Hiroshima Mon Amour di Torino.

Se “Il Fuoco Non si è Spento” è stato l’album che ha consolidato e allargato il pubblico dei Bull Brigade oltre ogni aspettativa, il concerto è stata ’occasione per celebrare i 15 anni di carriera discografica e presentare la ristampa del vinile in edizione limitata del primo disco “Strade smarrite”, disponibile già dal 7 aprile.

Le setlist di questi concerti ovviamente sono incentrate su “Strade Smarrite”, per poter cantare a squarciagola ancora una volta tutti insieme quei brani che ormai possono essere considerati dei veri e propri inni del punk italiano. La ristampa contiene come bonus track la versione acustica di “Sulla collina”, uno dei brani più amati della band torinese, da diversi anni in rotazione allo stadio durante le partite del Torino. In queste date, ad accompagnarli in questo tour speciale, ci saranno band come Frammenti, Dalton, Mad Rollers, Klasse Kriminale, Zeman e Menagramo.

Con le loro sonorità punk rock dalle influenze street e hardcore e con quasi vent’anni di carriera, i Bull Brigade sono una tra le band più conosciute nel panorama punk italiano grazie alla poetica dei testi del cantante Eugenio Bora e alla ricca attività live che li ha portati a calcare importanti palchi in tutta Europa, arrivando anche in Sud America e condividendo la scena con artisti come Ska-P, 99 Posse, Punkreas, Cock Sparrer, Cockney Reject, Booze & Glory, The Exploited.

