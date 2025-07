BLONDE REDHEAD + Francesca Bono: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Nathalie Rei

I Blonde Redhead, storico gruppo indie-rock formato da Kazu Makino e dai fratelli Simone e Amedeo Pace, sono tornati in Italia la scorsa estate per due date speciali che hanno riportato sul palco tutto il fascino e l’energia della loro musica.

Nel corso di queste date italiane hanno presentato dal vivo il loro ultimo album “Sit Down for Dinner”, un lavoro nato da un lungo processo creativo durato cinque anni tra New York, Milano e diverse località della Toscana. Il disco ha affrontato temi profondi legati all’età adulta, come l’interruzione della comunicazione all’interno di una relazione, il bisogno di aggrapparsi ai propri sogni e la ritualità del ritrovarsi a tavola con la famiglia, ispirandosi a un passo del libro di Joan Didion del 2005: “La vita cambia in un istante, ti siedi a cena e la vita che hai sempre conosciuto finisce in un attimo”.

Il pubblico ha potuto riscoprire dal vivo più di trent’anni di carriera di una band che ha sempre rifiutato di lasciarsi incasellare in un solo genere, attraversando con naturalezza il noise rock degli esordi — che li portò all’interno dell’etichetta Smells Like di Steve Shelley dei Sonic Youth — per poi evolvere verso sonorità dream-pop e approdare a un rock elettronico raffinato e sempre in movimento. Una parabola artistica che continua a confermare i Blonde Redhead come uno dei nomi più originali e sofisticati della scena internazionale.

