Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

BIG TIME RUSH: le foto e la scaletta del concerto al’Unipol Forum di Milano

Big Time Rush in concerto all’Unipol Forum di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

Published

Big Time Rush concerto Unipol Forum Milano del 26 novembre 2025
Big Time Rush in concerto all'Unipol Forum di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Foto di Martina Fiore

La band, diventata famosa tramite l’omonima serie tv rilasciata su Nickelodeon, è tornata a scatenare il proprio pubblico con i loro brani più famosi. I Big Time Rush nel 2022 e nel 2023, a seguito della loro reunion, hanno venduto oltre 600.000 biglietti in tutto il tour mondiale.

I Big Time Rush sono diventati una vera e propria sensazione nel 2009 grazie al lancio della serie televisiva di Nickelodeon Big Time Rush. Lo show ha avuto un enorme successo e ha catapultato il gruppo nella celebrità della vita reale, con la pubblicazione di 3 album in studio e l’esibizione in tutto il mondo, tra cui cinque tour dal 2011 al 2014. Nel giugno 2020, la band ha organizzato una reunion virtuale a sorpresa per celebrare il decimo anniversario della loro hit di successo “Worldwide”, provocando un’isteria di massa tra i loro fan e nei media. Nel marzo 2021, tutte e quattro le stagioni di Big Time Rush di Nickelodeon sono state aggiunte a Netflix e la band è diventata di nuovo virale, aumentando la richiesta dei fan di una reunion ufficiale. Poco dopo, la band ha annunciato che si sarebbe riunita per due speciali spettacoli dal vivo a New York e Chicago, entrambi esauriti in pochi minuti, mandando in fumo le aspettative e dimostrando la potenza del fandom della band.

Da quando si sono riuniti, i Big Time Rush hanno completato tre tour back-to-back sold-out, facendo il tutto esaurito in tutto il mondo, compreso l’iconico Madison Square Garden di New York. Il loro primo nuovo album dopo oltre 10 anni, Another Life, è stato pubblicato nel 2023 con il plauso della critica e dei fan.

“Abbiamo davvero i migliori fan del mondo e quando ci siamo seduti a tavolino per pianificare questo tour volevamo dare loro tutto ciò che ci hanno sempre chiesto e sognato. È per questo che siamo così entusiasti di andare in giro per il mondo a suonare ogni canzone di ogni episodio della serie televisiva. Sappiamo che molti dei nostri fan tengono queste canzoni nel cuore, avendole sentite per la prima volta guardando il nostro show”, ha dichiarato la band a proposito del nuovo tour. “Non potremmo essere più entusiasti di portare con noi anche i nostri cari amici dello show televisivo, Katelyn Tarver e Stephen Kramer Glickman, con i quali non abbiamo mai avuto la possibilità di fare un tour. Abbiamo così tante sorprese in serbo per i nostri Rushers per l’In Real Life Worldwide tour e non vediamo l’ora di vedere tutti on the road molto presto!”.

Clicca qui per vedere le foto dei Big Time Rush a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Big Time Rush

BIG TIME RUSH: la scaletta del concerto di Milano

  1. Big Time Rush
  2. Windows Down
  3. Amazing
  4. Music Sounds Better
  5. Superstar
  6. Picture This
  7. Big Night
  8. Cover Girl (Solo)
  9. You’re Not Alone (Solo)
  10. All Over Again (Solo)
  11. We Are (Solo)
  12. turd song
  13. Stuck
  14. Famous
  15. Oh Yeah
  16. Any Kind of Guy
  17. This Is Our Someday
  18. Paralyzed
  19. City Is Ours
  20. Halfway There
  21. Crazy for U (Acustica)
  22. No Idea (Acustica)
  23. Count On You (Acustica)
  24. Worldwide
  25. Elevate
  26. Blow Your Speakers Out
  27. Run Wild
  28. Love Me Love Me
  29. Invisible
  30. Nothing Even Matters
  31. Song for You
  32. Weekends
  33. If I Ruled the World
  34. Confetti Falling

BIS

  1. Til I Forget About You
  2. Boyfriend
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Black Rebel Motorcycle Club concerto Fabrique Milano del 26 novembre 2025 Black Rebel Motorcycle Club concerto Fabrique Milano del 26 novembre 2025

Reportage Live

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB + Night Beats: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Black Rebel Motorcycle Club in concerto al Fabrique di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

17 ore ago

Reportage Live

I NEGRITA elettrizzano Milano: un rito rock per anni spietati

I Negrita, dopo il successo all'Alcatraz della scorsa primavera, sono tornati a Milano al Teatro Dal Verme. La band è salita sul palco in...

2 giorni ago
I Cani concerto Alcatraz Milano del 23 novembre 2025 I Cani concerto Alcatraz Milano del 23 novembre 2025

Reportage Live

I CANI in concerto all’Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

I Cani in concerto all'Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto e la scaletta del live.

2 giorni ago
Morrissey in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera 2025 foto di Katarina Dzolic Morrissey in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera 2025 foto di Katarina Dzolic

Concerti

MORRISSEY in concerto il 9 marzo 2026 al Fabrique di Milano per l’unica data italiana

Morrissey torna in Italia per un appuntamento imperdibile: lunedì 9 marzo 2026 si esibirà al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del suo...

3 giorni ago