BIG TIME RUSH: le foto e la scaletta del concerto al’Unipol Forum di Milano

Foto di Martina Fiore

La band, diventata famosa tramite l’omonima serie tv rilasciata su Nickelodeon, è tornata a scatenare il proprio pubblico con i loro brani più famosi. I Big Time Rush nel 2022 e nel 2023, a seguito della loro reunion, hanno venduto oltre 600.000 biglietti in tutto il tour mondiale.

I Big Time Rush sono diventati una vera e propria sensazione nel 2009 grazie al lancio della serie televisiva di Nickelodeon Big Time Rush. Lo show ha avuto un enorme successo e ha catapultato il gruppo nella celebrità della vita reale, con la pubblicazione di 3 album in studio e l’esibizione in tutto il mondo, tra cui cinque tour dal 2011 al 2014. Nel giugno 2020, la band ha organizzato una reunion virtuale a sorpresa per celebrare il decimo anniversario della loro hit di successo “Worldwide”, provocando un’isteria di massa tra i loro fan e nei media. Nel marzo 2021, tutte e quattro le stagioni di Big Time Rush di Nickelodeon sono state aggiunte a Netflix e la band è diventata di nuovo virale, aumentando la richiesta dei fan di una reunion ufficiale. Poco dopo, la band ha annunciato che si sarebbe riunita per due speciali spettacoli dal vivo a New York e Chicago, entrambi esauriti in pochi minuti, mandando in fumo le aspettative e dimostrando la potenza del fandom della band.

Da quando si sono riuniti, i Big Time Rush hanno completato tre tour back-to-back sold-out, facendo il tutto esaurito in tutto il mondo, compreso l’iconico Madison Square Garden di New York. Il loro primo nuovo album dopo oltre 10 anni, Another Life, è stato pubblicato nel 2023 con il plauso della critica e dei fan.

“Abbiamo davvero i migliori fan del mondo e quando ci siamo seduti a tavolino per pianificare questo tour volevamo dare loro tutto ciò che ci hanno sempre chiesto e sognato. È per questo che siamo così entusiasti di andare in giro per il mondo a suonare ogni canzone di ogni episodio della serie televisiva. Sappiamo che molti dei nostri fan tengono queste canzoni nel cuore, avendole sentite per la prima volta guardando il nostro show”, ha dichiarato la band a proposito del nuovo tour. “Non potremmo essere più entusiasti di portare con noi anche i nostri cari amici dello show televisivo, Katelyn Tarver e Stephen Kramer Glickman, con i quali non abbiamo mai avuto la possibilità di fare un tour. Abbiamo così tante sorprese in serbo per i nostri Rushers per l’In Real Life Worldwide tour e non vediamo l’ora di vedere tutti on the road molto presto!”.

BIG TIME RUSH: la scaletta del concerto di Milano

Big Time Rush Windows Down Amazing Music Sounds Better Superstar Picture This Big Night Cover Girl (Solo) You’re Not Alone (Solo) All Over Again (Solo) We Are (Solo) turd song Stuck Famous Oh Yeah Any Kind of Guy This Is Our Someday Paralyzed City Is Ours Halfway There Crazy for U (Acustica) No Idea (Acustica) Count On You (Acustica) Worldwide Elevate Blow Your Speakers Out Run Wild Love Me Love Me Invisible Nothing Even Matters Song for You Weekends If I Ruled the World Confetti Falling

BIS