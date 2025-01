Bernth, Charles Berthoud & Ola Englund: le foto del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Katarina Dzolic

Gli straordinari chitarristi Bernth e Ola Englund insieme al virtuoso bassista Charles Berthoud, dopo aver raggiunto milioni di persone con i loro video su YouTube, uniscono le forze per portare il loro talento dallo schermo al palco, in uno spettacolo dal vivo imperdibile per tutti gli amanti dello strumento.

Quello che era stato anticipato su youtube è stato più che mantenuto, le aspettative erano alte e siamo stati soddisfatti.

Con “Escape the Internet Tour 2025” i tre musicisti sono stati anche in Italia per un unico appuntamento che si è tenuto ieri 30 gennaio presso la Santeria Toscana 31 di Milano.

Per celebrare l’uscita di “Escape the Internet”, Bernth, Ola e Charles son partiti per il tour europeo a gennaio. Questa è una rara opportunità per i fan di assistere a questi moderni eroi della chitarra e del basso mentre si esibiscono insieme dal vivo.

Nonostante Bernth venga dall’Austria, Ola dalla Svezia e Charles attualmente viva a Boston, i tre si sono uniti per creare questo tour che attraversa alcune delle città più emozionanti d’Europa.

Clicca qui per vedere le foto di Bernth, Charles Berthoud & Ola Englund in Santeria Toscana 31 (o sfoglia la gallery qui sotto).