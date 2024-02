BEIRUT: le foto e la scaletta del concerto al Tempodrom di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Beirut è il progetto solista del cantautore e musicista Zach Condon, con base a Berlino. In precedenza aveva altri membri nella band, tra cui Perrin Cloutier, Nick Petree, Paul Collins, Kyle Resnick e Ben Lanz.

Beirut ha pubblicato cinque album finora, l’ultimo dei quali è ‘Gallipoli’ del 2019, a cui Condon seguirà con ‘Hadsel’ a novembre 2023.

Beirut si è esibito con brani dal suo nuovo album in due spettacoli a Berlino questo febbraio 2024.

Clicca qui per vedere le foto dei Beirut a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

BEIRUT – la scaletta del concerto di Milano

The Shrew

Gallipoli

January 18th

Elephant Gun

So Many Plans

The Tern

Santa Fe

The Rip Tide

Hadsel

The Peacock

Nantes

Postcards From Italy

Spillhaugen

Scenic World

No No No

Serbian Cocek (A Hawk and a Hacksaw cover)

Regulatory

BIS

So Allowed

In the Mausoleum

The Gulag Orkestar

BIS 2

The Penalty

Un dernier verre (pour la route)

Ederlezi