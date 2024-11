BEEN STELLAR: le foto e la scaletta del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Foto di Alessia Belotti



“Scream from New York, NY”, il primo album dei Been Stellar, è un debutto straordinariamente brutale – ferito e volatile, cattura un’immagine implacabile e dura della New York degli anni ’20, dove la tenerezza è una risorsa limitata consumata dai meccanismi della città e la connessione umana è un lusso. Lasciandosi alle spalle lo shoegaze incalzante delle loro prime registrazioni, il quintetto di New York si ispira al suono disilluso e allo spirito di luminari newyorkesi come Sonic Youth e Interpol, oltre che al fascino nichilista e bramoso degli Iceage e dei Radiohead dell’era di “Bends”, trovando un suono al contempo temibile, travolgente e bellissimo – un’onda di marea vista da sotto.

Determinati a esplorare nuovi territori sonori, la band ha seguito un programma di prove incessante, affittando anche studi di fortuna nei giorni liberi durante i tour con Fontaines DC e Shame. Dopo aver fatto amicizia con lui al SXSW, la band ha scelto il produttore Dan Carey (black midi, Wet Leg) per unire gli elementi disparati del loro sound in evoluzione: fisicità energica e incalzante; classicismo pop; bellezza contorta; e un ricco nucleo emotivo. Il risultato è un album di 10 canzoni che annuncia i Been Stellar come cronisti acuti della gioventù contemporanea, capaci di scrutare attraverso il rumore e la confusione fino al cuore oscuro della vita moderna.

BEEN STELLAR: la scaletta di Milano

Scream From New York, NY

Passing Judgment

Start Again

Shimmer

Manhattan Youth

Ohm

Sweet

Pumpkin

Takedown

All in One

Kids 1995

I Have the Answer