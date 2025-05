BBNO$: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Francesca Maffioletti

L’artista canadese bbno$ è arrivato Italia ieri giovedì 8 maggio 2025 ai Magazzini Generali di Milano per una performance esclusiva che ha promesso di portare sul palco la sua energia unica.

Acclamato da Rolling Stone come “Un pioniere virale” e nominato uno dei “Breakthrough Artists of the Year” del 2020, bbno$ non è nuovo alla produzione di ganci coinvolgenti, avendo pubblicato il primo brano di TikTok, “Lalala” con Y2K nel 2019, che è diventato multi-platino in tutto il mondo.

Il 2021 è stato l’anno della svolta per bbno$, con l’uscita del suo quinto album in studio, “eat ya veggies”, un brillante album di 12 tracce con il singolo di successo “edamame” con Rich Brian di 88Rising, che è diventato 6 volte platino in Canada, Finlandia, Indonesia, Australia e oro negli Stati Uniti.

Le opportunità che gli si sono presentate sono state una performance ai JUNO, un’apparizione come ospite durante il set di Rich Brian al Coachella, un’esibizione al Capital Jingle Bell Ball nel Regno Unito e una performance televisiva al Late Night di Jimmy Kimmel, oltre a una performance agli Streamer Awards, al VALORANT World Championship e al TwitchCon.

Nel corso degli anni, bbno$ è diventato un caso di studio su come avere successo come artista indipendente. Il successo accumulato dal giovane artista è testimoniato dal fatto che è stato pubblicato su Billboard, Flaunt, tmrw, Rolling Stone, NME, Lady Gunn, SPIN, Flaunt, tmrw, Euphoria, i-D, Ones to Watch e molte altre testate.

Il suo lavoro come artista e autore di canzoni ha ricevuto elogi e sostegno da artisti del calibro di Capital FM e BBC R1’s Jack Saunders (Tune of The Week + performance al Jingle Ball), e Triple J. I precedenti tour da headliner in venue da 1-2k posti in Nord America, Cina, Australia ed Europa hanno registrato il tutto esaurito.

Nel 2023 bbno$ ha pubblicato il suo ottavo album in studio e terzo album con Yung Gravy, Baby Gravy 3, e ha registrato il tutto esaurito in venue da 3-5k posti con il tour Baby Gravy in Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

Il 2024 ha visto il grande successo dei singoli di bbno$ “lil freak” e “it boy”, quest’ultimo ha ricevuto quasi 350 milioni di visualizzazioni e ha ottenuto circa 50 milioni di streaming attraverso le DSP.

Grazie al successo di “lil freak” e “it boy”, bbno$ ha ottenuto oltre 2,2 milioni di follower sui social network negli ultimi 8 mesi. Non dovrete guardare lontano per tenerlo d’occhio, perché continua a collaborare con creatori di contenuti su Internet, con collaborazioni precedenti tra cui Smosh, Moist Cr1tikal, Josh Weissman e molti altri in arrivo.

Clicca qui per vedere le foto di bbno$ in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).