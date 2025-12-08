Connect with us

BATTLE BEAST: le foto del concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda

Battle Beast in concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda a Dicembre 2025, le foto del live.

Battle Beast concerto Live Music Club Trezzo sull'Adda del 7 dicembre 2025
Battle Beast in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Il Live Music Club di Trezzo sull’Adda è esploso ieri sera in un’ondata di energia quando i Battle Beast hanno portato sul palco l’unica data italiana del loro tour europeo. La band finlandese, nota per il suo heavy metal diretto e melodico, ha conquistato il pubblico fin dal primo brano, trasformando la serata in un vero e proprio inno alla potenza live.

Il riscaldamento del pubblico è stato affidato prima ai Majestica e poi ai Dominum, due band capaci di scaldare l’ambiente con performance solide e coinvolgenti. Entrambi gli opening act hanno trovato terreno fertile: applausi generosi, cori spontanei e un clima da grande serata.

Quando le luci si sono spente e la band principale ha fatto il suo ingresso, l’esplosione di entusiasmo è stata immediata. Noora Louhimo ha dominato il palco con la sua voce inconfondibile e una presenza scenica impeccabile, alternando momenti di pura forza vocale a passaggi più melodici e drammatici.

Battle Beast in concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

La scaletta ha intrecciato brani più recenti — compresi pezzi dal nuovo album Steelbound — con classici ormai immancabili nei loro live. Il pubblico ha risposto cantando praticamente ogni ritornello, creando un dialogo costante con la band. A rendere ancora più avvincente la performance, una produzione scenica ricca ma senza eccessi: luci dinamiche, suoni equilibrati e una cura particolare nel mantenere alta la tensione emotiva dall’inizio alla fine.

Clicca qui per vedere le foto dei Battle Beast al Live Music Club di Trezzo sull’Adda o sfoglia la gallery qui sotto

Battle Beast

