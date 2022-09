Applausi per FABRI FIBRA: il Caos al Carroponte di Milano

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Lara Bordoni

Uno show tutto rap in cui voce e basi mixate dal fido dj Double S si fondono per costruire uno spettacolo autenticamente street. La cornice del Carroponte ha fatto il resto: le luci al led rosso dell’infrastruttura incorniciano un palco spoglio, solo la console e gli artisti. Sotto il mare del pubblico, accorso numerosissimo a Sesto San Giovanni per celebrare il re del rap, che nella data milanese ospita MADAME, LAZZA, GRIDO COLAPESCE e DIMARTINO, MAURIZIO CARUCCI e il producer DEDA.

Si parte con il remix del Cielo in una stanza che vede salire sul Palco Fibra e la sua Intro, tanto del concerto, quanto dell’ultimo album Caos. Arrivano poi Cronico, il reload di Tradimento con La pula bussò e si inizia a saltare indietro nel tempo con Fenomeno e Demo nello stereo. Arriva la prima infilata di ospiti con Propaganda e Stelle, che vedono salire sul palco Colapesce e Di Martino e poi Maurizio Carucci.

Con Pamplona ci si accende a saltare e si torna agli esordi del rapper, con un remix di Rap In Guerra / Applausi per Fibra, Rap In Vena / Non Crollo / Non Fare La Puttana. Fibra rappa le rime e i suoi fan lo seguono: un mix di generazioni si fondono nella più che ventennale carriera dell’artista. Ragazzi e ragazze sotto palco alzano la mano e rispondono agli “ooo”, giovani e meno giovani donne e uomini attorno cantano le strofe dei pezzi più datati. Quando arriva sul palco Grido per una riappacificazione cantata insieme è ovazione.

La setlist riprende poi dagli ultimi anni a salire con Come Vasco, Bugiardo, Cocaine e la Verso altri lidi e Yoshi. Su Caos ecco la seconda sorpresona della serata: sul palco con Fibra Lazza e Madame a cantare, la festa è un tripudio di mani alzate. Lazza regala la sua Lario, prima di lasciare il palco, ed ecco che arrivano Fotografia e Calipso. Deda fa il suo ingresso onstage per un inendito tutto da ascoltare e poi ecco scorrere via verso il gran finale revival di Vip In Trip, La soluzione, Panico e Stavo pensando a te.

L’encore continua sulla via del passato con le bellissime Luna piena, Tranne te e un pezzo degli esordi: Dalla A Alla Z. In mezzo la grande R di RAP Italiano: senza dubbi Fibra ne è il king. Si replica settimana prossima a Roma, Napoli e poi ancora Firenze, per l’ultima data il 22 ottobre a Brescia.

E noi intanto a cantare Perepè qua qua, qua qua perepè. Applausi.

Foto di Lara Bordoni (Rugby Sound – Legnano, 10 luglio 2022)