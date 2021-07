ANTONELLO VENDITTI: guarda le foto del concerto all’Anima Festival 2021

Foto e articolo di Roberto Finizio

Si è aperta ieri sera a Cervere (CN) la sesta edizione dell’Anima Festival 2021, rassegna musical culturale nella suggestiva location dell’Anfiteatro dell’Anima, a contatto con la natura e visivamente abbracciato dalla cerchia delle Alpi, col Monviso da un lato e i dolci declivi delle colline delle Langhe dall’altro.

Una gradinata che scende verso il palco, chiuso alle spalle da quinte composte da grandi blocchi di pietra “da scogliera”, massi recuperati che danno alla costruzione un senso arcaico di solidità, quasi a voler sfidare il tempo.

Gli onori ed oneri della prima serata sono stati affidati ad Antonello Venditti con il suo Unplugged Special 2021, che di acustico ha avuto però ben poco, per una serata particolare con la contemporanea semifinale europea di calcio fra Italia e Spagna.

Una “riduzione da chef”, come l’ha definita Antonello, della squadra che pre-pandemia era impegnata nella tournèe celebrativa per i quarant’anni di Sotto Il Segno Dei Pesci, uscito il giorno del compleanno di Venditti nel 1978 e ristampato come racconto live del tour fermato un anno e mezzo fa.

Un concerto particolare, iniziato molto presto, per dare un antipasto musicale ai fans del cantante romano prima dell’inizio del match degli azzurri, poi seguito da artista, band e spettatotori come un’unica curva sud in terra piemontese.

Prima di sedersi al piano Venditti ha voluto giustamente omaggiare la scomparta della sua amica showgirl Raffaella Carrà ricordando il rapporto speciale che li legava.

Un concerto davvero insolito che non ha avuto una scaletta ben definita ma un racconto nel quale Venditti ha presentato i suoi brani con le sue doti di intrattenitore già note a chi segue le sue numerose dirette Facebook.

Solo il tempo di una mezza dozzina di pezzi, poi Antonello si è posizionato sul palco davanti al maxischermo, allestito per l’occasione, per tifare gli azzurri insieme ad i suoi fans.

Un piccolo break musicale durante l’intervallo della partita e poi nuovamente a tifare Italia, accompagnandola con la musica del cantante romano durante i supplementari.

Dopo il trionfo azzuro Antonello ha poi proseguito il suo concerto in mezzo ai tifosi/fans festanti. Un bel modo per iniziare il lungo tour che lo attenderà per tutta l’estate lungo la penisola.

Clicca qui per vedere Antonello Venditti all’Anima Festival di Cervere (CN) (o sfoglia la gallery qui sotto).

Ecco le date aggiornate dell' UNPLUGGED SPECIAL 2021

