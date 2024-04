ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Tutti Nel Vortice – Palasport” – Il tour nei Palazzetti

Annalisa, una tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è approdata ieri sera sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze per la prima data del suo nuovo tour “Tutti Nel Vortice – Palasport”, il primo della cantante nei palazzetti, col quale girerà l’Italia da Nord a Sud e che precede l’uscita del suo nuovo album “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice” il prossimo autunno.

In tour Annalisa ha portato, e porterà in quello outdoor la prossima estate, i suoi successi tra cui le sue ultime hit, “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, brani che hanno portato la cantautrice ben otto volte in cima all’airplay radiofonico e le hanno fatto ottenere importanti riconoscimenti, tra i quali l’essere la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno.

Tutti Nel Vortice di Annalisa a Firenze

L’ ingresso sul palco di Annalisa è avvenuto, come ormai di consuetudine, calandosi dall’alto e venendo accolta dal suo corpo di ballo che, con le sue coreografie, ha adornato praticamente ogni singola canzone proposta dalla cantante.

In un gioco di luci e proiezioni continue su un maxischermo, ha fatto il suo ingresso a sorpresa anche Emma Marrone che si è esibita insieme ad Annalisa in un duetto mozzafiato che ha mandato in delirio il pubblico del Mandela.

La scaletta proposta in questa nuova serie di spettacoli è un viaggio tra le hit mainstream sfornate dalla cantante durante questi tredici anni di carriera, come per esempio “Disco Paradise”, ma anche l’occasione per ascoltare brani più intimi e raffinati come “Il Mondo Prima di Te” eseguito al pianoforte.

Questo tour è forse il modo migliore per conoscere la musica di Annalisa.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Annalisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ANNALISA – La Scaletta del Tour

Euforia

La Crisi A Saint-Tropez

Se Avessi Un Cuore

Un Domani

Ragazza Sola

Direzione La Vita

Movimento Lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Brano con Ospite Emma Marrone

Diamante Lei E Luce Lui

Una Finestra Tra Le Stelle

Vento Sulla Luna

Walking On The Moon

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana

Disco Paradise

Il Mondo Prima di Te

Dieci

Sweet Dreams

Eva + Eva

Ti Dico Solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

ANNALISA – Le prossime date del Tour



8 Aprile – Inalpi Arena (Torino)

10 Aprile – Forum (Milano) – SOLD OUT

12 Aprile – Palaflorio (Bari) – SOLD OUT

13 Aprile – Palapartenope (Napoli)

17 Aprile – Unipol Arena (Bologna)

21 Aprile – Palazzo dello Sport (Roma) – SOLD OUT

24 Aprile – Kioene Arena (Padova) – SOLD OUT

29 Aprile – Milano – Forum (Milano)

14 -20 Maggio – Arena di Verona (Verona)