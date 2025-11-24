ANNA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Alessia Belotti

Milano, 23 novembre 2025. Continua il grande successo di ANNA: ieri sera l’artista è salita sul palco dell’Unipol Forum di Milano per la seconda di tre date tutte esaurite del suo primo tour nei palasport italiani. Il VERA BADDIE TOUR 2025 include 10 date completamente sold-out che attraverseranno l’Italia, prodotte e realizzate da Vivo Concerti.

“VERA BADDIE TOUR 2025” – il primo tour nei palasport

Con VERA BADDIE TOUR 2025, ANNA ha costruito un vero manifesto generazionale: un’esperienza capace di creare un legame autentico con chi la segue e di parlare a un grande pubblico, abbattendo distanze e barriere. La sua forza sta proprio in una visione artistica riconoscibile tanto che il palco riproduce un enorme lettore CD portatile. Omaggio all’oggetto iconico tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, ANNA domina lo stage mentre il coperchio aperto si trasforma in uno schermo su cui scorrono dei visual, che evocano l’estetica e l’energia di quegli anni. Ad arricchire lo show, l’artista – oltre a prevedere tre cambi outfit all’insegna del glamour – è accompagnata da un corpo di ballo composto da 10 performer, 6 ragazze e 4 ragazzi, le cui coreografie sono curate da Carlos Díaz Gandía, coreografo e ballerino spagnolo che ha già collaborato con Will Smith, Nathy Peluso e Mahmood.

Da Bando a Désolée, una hit dopo l’altra

La scaletta crea la giusta atmosfera, facendo ballare e scatenare il pubblico, in quanto mescola un solido immaginario fashion, rap, pop e trap a una scrittura sempre velata d’ironia, mantenendo uno stile internazionale. Durante la serata trovano spazio tutte le più grandi hit, che hanno reso ANNA una vera e propria icona negli ultimi anni: dall’apertura con “TT LE GIRLZ”, “Gasolina”, “30°C”, “Una tipa come me”, “BBE”, “Bando”, fino all’ultimo singolo “Désolée”. Non manca nemmeno un momento più intimo piano e voce con “DIVERSITÀ”, “3 di Cuori” e “1MOMENTO”. Il risultato è uno show che conferma quanto ANNA sappia trasformare il palco in un luogo d’incontro reale con i suoi fan, rendendo ogni performance un’esperienza da condividere.

Per tutte le date del tour è inoltre presente un diffusore della fragranza Cotton Candy: un elemento distintivo che rende lo show il primo live in Italia a utilizzare questa essenza, studiata per offrire al pubblico un’esperienza olfattiva immersiva e davvero unica.

ANNA: la scaletta del concerto a Milano

TT LE GIRLZ BIKINI Soldi arrotolati I LOVE IT GASOLINA ABC I GOT IT Energy Ciao bella Bé Ma Jolie Shawty Vodka Codeine ADVICE WHY U MAD Vetri Neri Drippin’ in Milano BBE 1 momento DIVERSITÀ 3 di Cuori TONIGHT VIENI DALLA BADDIE (interlude) MULAN FASHION Petit Fou Fou EVERYDAY ANELLI E COLLANE CHICA ITALIANA UNA TIPA COME ME Cookies N’ Cream Bando 30ºC HELLO KITTY Désolée

BIS