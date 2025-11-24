Connect with us

ANNA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Anna porta il suo VERA BADDIE TOUR a Milano per tre date sold out

Published

Anna in concerto all’Unipol Forum di Milano
Anna in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Milano, 23 novembre 2025. Continua il grande successo di ANNA: ieri sera l’artista è salita sul palco dell’Unipol Forum di Milano per la seconda di tre date tutte esaurite del suo primo tour nei palasport italiani. Il VERA BADDIE TOUR 2025 include 10 date completamente sold-out che attraverseranno l’Italia, prodotte e realizzate da Vivo Concerti.  

“VERA BADDIE TOUR 2025” – il primo tour nei palasport

Con VERA BADDIE TOUR 2025, ANNA ha costruito un vero manifesto generazionale: un’esperienza capace di creare un legame autentico con chi la segue e di parlare a un grande pubblico, abbattendo distanze e barriere. La sua forza sta proprio in una visione artistica riconoscibile tanto che il palco riproduce un enorme lettore CD portatile. Omaggio all’oggetto iconico tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, ANNA domina lo stage mentre il coperchio aperto si trasforma in uno schermo su cui scorrono dei visual, che evocano l’estetica e l’energia di quegli anni. Ad arricchire lo show, l’artista – oltre a prevedere tre cambi outfit all’insegna del glamour – è accompagnata da un corpo di ballo composto da 10 performer, 6 ragazze e 4 ragazzi, le cui coreografie sono curate da Carlos Díaz Gandía, coreografo e ballerino spagnolo che ha già collaborato con Will Smith, Nathy Peluso e Mahmood.

Anna in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Da Bando a Désolée, una hit dopo l’altra

La scaletta crea la giusta atmosfera, facendo ballare e scatenare il pubblico, in quanto mescola un solido immaginario fashion, rap, pop e trap a una scrittura sempre velata d’ironia, mantenendo uno stile internazionale. Durante la serata trovano spazio tutte le più grandi hit, che hanno reso ANNA una vera e propria icona negli ultimi anni: dall’apertura con “TT LE GIRLZ”, “Gasolina”, “30°C”, “Una tipa come me”, “BBE”, “Bando”, fino all’ultimo singolo “Désolée”. Non manca nemmeno un momento più intimo piano e voce con “DIVERSITÀ”, “3 di Cuori” e “1MOMENTO”. Il risultato è uno show che conferma quanto ANNA sappia trasformare il palco in un luogo d’incontro reale con i suoi fan, rendendo ogni performance un’esperienza da condividere.

Per tutte le date del tour è inoltre presente un diffusore della fragranza Cotton Candy: un elemento distintivo che rende lo show il primo live in Italia a utilizzare questa essenza, studiata per offrire al pubblico un’esperienza olfattiva immersiva e davvero unica.

Clicca qui per vedere le foto di Anna in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Anna

ANNA: la scaletta del concerto a Milano

  1. TT LE GIRLZ
  2. BIKINI
  3. Soldi arrotolati
  4. I LOVE IT
  5. GASOLINA
  6. ABC
  7. I GOT IT
  8. Energy
  9. Ciao bella
  11. Ma Jolie
  12. Shawty
  13. Vodka
  14. Codeine
  15. ADVICE
  16. WHY U MAD
  17. Vetri Neri
  18. Drippin’ in Milano
  19. BBE
  20. 1 momento
  21. DIVERSITÀ
  22. 3 di Cuori
  23. TONIGHT
  24. VIENI DALLA BADDIE (interlude)
  25. MULAN
  26. FASHION
  27. Petit Fou Fou
  28. EVERYDAY
  29. ANELLI E COLLANE
  30. CHICA ITALIANA
  31. UNA TIPA COME ME
  32. Cookies N’ Cream
  33. Bando
  34. 30ºC
  35. HELLO KITTY 
  36. Désolée

BIS

  1. TT LE GIRLZ
