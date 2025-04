AMISTAT + Matthew Mole: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Katarina Dzolic

I fratelli Josef e Jan Prasil, in arte AMISTAT, tornano finalmente in Italia per un’unica e attesissima data live! L’appuntamento di ieri lunedì 28 aprile 2025 ai Magazzini Generali di Milano con in apertura affidata al cantautore sudafricano Matthew Mole, noto per il suo stile fresco tra folk, pop ed elettronica.

Dopo il sold out del loro ultimo show milanese, gli Amistat hanno riportato sul palco la loro inconfondibile alchimia musicale fatta di armonie vocali, emozioni sincere e atmosfere intime. Il concerto è stato l’occasione per ascoltare dal vivo i brani inediti del nuovo EP in uscita a marzo, insieme alle canzoni più amate del loro repertorio.

È stata una serata imperdibile per gli amanti della musica indie folk, tra storytelling, sonorità acustiche e un’esperienza live coinvolgente e autentica.

