ALEX WARREN + Michael Sanzone: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Il giovane talento Alex Warren è arrivato in Italia con un unico appuntamento del tour Cheaper than Therapy, ieri 3 marzo 2025 ai Magazzini Generali di Milano. Il 27 settembre scorso è uscito il primo capitolo del suo disco di debutto “You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)” via Warner Music.

Il successo globale

“Carry You Home” è il successo globale di Alex Warren, ad oggi il brano ha oltre 210 milioni di streaming globali. L’inno carico di emozioni è stato presentato per la prima volta questa primavera in occasione del matrimonio di Warren con Annon, celebrato con un servizio esclusivo su PEOPLE.

Il toccante video musicale ufficiale, incentrato sull’esibizione di Warren al matrimonio di una giovane coppia e accompagnato da una splendida coreografia, ha ottenuto ad oggi oltre 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Con quasi 840 milioni di stream totali nella sua carriera, Warren – che l’anno scorso ha concluso il suo tour di debutto a supporto di Daniel Seavey prima di intraprendere la sua prima serie di show da headliner – continuerà quello che si è rivelato un anno spettacolare con il suo attesissimo primo tour mondiale da headliner.

Il tour

Il “Cheaper than Therapy”, tutto sold out, attraverserà l’Europa e UK per poi passare in US (per tutte le date su alexwarrenofficial.com). Warren ha dato il via al suo anno di svolta sia personale che creativa con il singolo di successo “Before You Leave Me”.

Breve storia

Ispirata alla sua relazione a distanza con Annon, la canzone ha debuttato nella Viral 50 di Spotify, arrivando ad oggi ad oltre 200 milioni di stream globali. “Before You Leave Me” è accompagnata da un video spettacolarmente coreografato, in parte uguale a Bridgerton e a The Greatest Showman, che finora ha ottenuto oltre 7 milioni di visualizzazioni.

Inserito nell’elenco di PEOPLE degli “Artisti emergenti di talento che stanno lasciando il segno” e nell’Artist Accelerator Program di Sirius XM, Warren è tra le celebrità Gen Z più seguite su YouTube, Instagram e TikTok.

Da quando era un senzatetto e dormiva nelle auto degli amici alla sua attuale ascesa alla celebrità come musicista multi-talento, Warren ha condiviso i dettagli intimi della sua vita con il mondo per oltre un decennio, costruendo una comunità online di oltre 26 milioni di follower globali. Conosciuto per le sue melodie pop vulnerabili, la voce appassionata e la franchezza dei testi, Warren ha conquistato i fan con una serie di singoli profondamente personali. Il cantautore ha da poco pubblicato il primo capitolo del suo attesissimo album di debutto, “You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)”, uscito il venerdì 27 settembre 2024 su etichetta Atlantic Records in versione digitale e in uscita il 22 novembre 2024 in versione CD.

Clicca qui per vedere le foto di Alex Warren a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ALEX WARREN: la scaletta del concerto di Città

Burning Down Yard Sale Catch My Breath Save You a Seat Headlights You’ll Be Alright Kid Who I Am (Unreleased) Never Be Far (Unreleased) Chasing Shadows Before You Leave Me Can’t Stop This (Unreleased) Ordinary

BIS