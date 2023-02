ACCEPT: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Sul palco del LIVE MUSIC CLUB, dopo una lunga assenza, sono tornati gli ACCEPT, autentica leggenda dell’heavy metal teutonico. La band dell’inossidabile WOLF HOFFMAN, infatti, ha tenuto un unico show nazionale per presentare al pubblico l’ultima fatica in studio “Too Mean to Die”. Un appuntamento imperdibile, tra i grandi classici e i brani di questa nuova release.

Clicca qui per vedere le foto degli Accept in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

ACCEPT: la scaletta del concerto di Milano

Zombie Apocalypse

Symphony of Pain

Restless and Wild

Midnight Mover

The Abyss

Objection Overruled

Overnight Sensation

Demon’s Night / Starlight / Losers and Winners / Flash Rockin’ Man

Breaker

The Best Is Yet to Come

Shadow Soldiers

Princess of the Dawn

Fast as a Shark

Metal Heart

Teutonic Terror

Pandemic

Encore:

Hung, Drawn and Quartered

Balls to the Wall

I’m a Rebel