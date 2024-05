40 anni di NOFX: le foto e la scaletta del “Final Tour” di Milano

Foto di Matteo Scalet + Andrea Ripamonti

La leggendaria band capitanata da Fat Mike si congeda dopo 40 anni di carriera con uno speciale tour d’addio che è partito dal Carroponte di Milano, con un’imperdibile doppia data sold out per l’ultimo saluto ai fan italiani.

Quattro settimane in tour nel vecchio continente prima che i NOFX tornino negli Stati Uniti per il concerto finale previsto nel mese di ottobre 2024 a Los Angeles.

“Un tour d’addio che sarà veramente un tour di addio” ci ha tenuto a precisare Fat Mike: “Questo non è un tour finale come i Motley Crue o i Black Sabbath, questi sono gli ultimi concerti che i NOFX suoneranno e li faremo con tutto il cuore e tanta felicità. E poi sarà finita. Avremo finito per davvero”.



Un final tour unico articolato con concerti (talvolta con doppie date come a Milano) in 40 città sparse per il mondo, senza ripetere mai la stessa scaletta, garantendo così l’unicità di ogni serata.

Fat Mike ha recentemente dichiarato: “Penso che 40 anni di carriera siano abbastanza, è un buon momento per lasciare. Sono stanco di intrattenere le persone, basta, abbiamo finito”.

Tutti i membri della band continueranno a stare nel mondo della musica, a produrre dischi, ma non andranno più in tour, non ci saranno più i NOFX:” È anche una questione fisica, fare 40 anni di vita on the road è stancante, anche se non c’è niente di veramente pesante in quello che facciamo, è faticoso ma facile ed è certamente meglio che lavorare otto ore al giorno”.

NOFX – la scaletta del concerto di Milano (11 maggio)

60%

Seeing Double at the Triple Rock

Leave It Alone

The Cause

Perfect Government (Mark Curry cover)

Drugs Are Good

What’s the Matter With Parents Today?

Six Years on Dope

The Man I Killed

Leaving Jesusland

Don’t Call Me White

The Marxist Brothers

Pharmacist’s Daughter

Dinosaurs Will Die

100 Times Fuckeder

Lori Meyers

13 Stitches

Louise

Green Corn

Fuck the Kids (Revisited)

Juice Head

Hobophobic (Scared of Bums)

Monosyllabic Girl

I’m Telling Tim

Instant Crassic

Can’t Get the Stink Out

Linoleum

Encore:

My Orphan Year

Franco Un-American

Bob

Scavenger Type

Idiots Are Taking Over

Bottles to the Ground

Murder the Government

The Brews

Theme from a NOFX Album

NOFX – la scaletta del concerto di Milano (12 maggio)

Intro

Stickin’ in My Eye

It’s My Job to Keep Punk Rock Elite

Kids of the K-Hole

Quart in Session (Franco Un-American snippet)

All Outta Angst (With Karina on vocals)

72 Hookers

I Believe in Goddess (Band stopped playing after this song as someone was injured in the pit)

Eat the Meek

180 Degrees

I Love You More Than I Hate Me

Mattersville

We Called It America

Radio (Rancid cover)

Please Play This Song on the Radio

Buggley Eyes

The Separation of Church and Skate

Encore:

Soul Doubt

Johnny Appleseed

Falling in Love

Les Champs-Élysées (Jason Crest cover)

I’m So Sorry Tony

The Decline (with Frank Turner)