PUNK IN DRUBLIC: il festival di Fat Mike torna il 22 Maggio 2022 al Carroponte di Milano

Ritorna finalmente in Italia il “Punk in Drublic Music Festival”, l’appuntamento punk rock di culto nato dalla mente di Fat Mike, leader degli storici NOFX.



22 MAGGIO 2022 – MILANO

CARROPONTE | Sesto San Giovanni (Milano)



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/punkdrublic2022



Il nome dell’evento deriva proprio dall’omonimo album della band, pietra miliare del punk contemporaneo, un disco che ha venduto più di un milione di copie e che ha portato Fat Mike e la sua band, insieme ad un’intera generazione di gruppi punk, a diventare popolari dagli anni ’90 in poi.

Partito come esperimento, in soli 3 anni il festival è diventato un tour mondiale da tutto esaurito, come testimoniato le edizioni passate, con numeri da capogiro registrati in tutta Europa, ed è pronto a sbarcare nuovamente in Italia per un’unica, memorabile data: domenica 22 maggio 2022 al Carroponte di Milano.

Un festival punk eccezionale, che vedrà una line up costruita sulla partecipazione di varie band e artisti, tutti amici che si uniranno a questa festa: insieme ai capifila NOFX, i nomi confermati sono quelli di Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Face2Face, Talco, The Bombpops e Days’n’Daze, tutti pronti ad infiammare il palco della storica venue alle porte di Milano.

Il progetto “Punk in Drublic Festival” è un ulteriore tassello che si aggiunge alla carriera di oltre 30 anni di Fat Mike che ha avuto come obiettivo il diffondere il credo punk, raggiungendo il maggior numero possibile di anime ribelli.

Questo One-Day Festival sarà un evento che resterà nella memoria di chiunque ne prenderà parte, perché se è vero che il tempo scorre inesorabile è altrettanto vero che “gli ideali non sbiadiscono, piuttosto resistono nelle menti e nei cuori di chi avrà sempre il coraggio di gridare a gran voce Punk Is Not Dead!”

NOFX

PENNYWISE

Me First & The Gimme Gimmes

Face to Face

Bombpops

Days’n’Daze

Talco



Prevendite: € 55,00 posto unico (inclusi ddp)