Connect with us

Hi, what are you looking for?

Musica

NOVAMERICA, anestetico tanto per vivere

Vivere Tanto Per Vivere è il terzo album in studio di Novemerica, cantautore originario di Venezia, per Costello’s Records. Un album da prendere a dosi costanti per allontanarsi dallo straniamento della gestione di una vita che ci vuole vedere vivere troppo intensamente.

Published

Articolo di Marzia Picciano

Novamerica è il nome d’arte del veneziano Carlo Cerclin Re, cantautore appassionato di nuovo e vecchio (ma non nel senso dispregiativo del termine, o forse si, anche per il nuovo) e che vive in una dimensione a metà tra lo stato anestetico dello smarrimento e l’America (?).

Venerdi 7 ottobre è uscito il suo nuovo LP, Vivere Tanto Per Vivere.

E tutto ci fa pensare che al terzo disco il nostro eroe non abbia nessuna intenzione di abbandonare il tracciato e anzi, andare sempre più a definirsi come il coltello da girare nella ferita tra quello che c’è e quello che vorremmo.

Piccolo e non trascurabile aspetto che ci permette di comprendere meglio l’autore: balbuziente in tenera età, ha usato la musica come canale di comunicazine. Si è quindi trasformato in titolare di una agenzia web e poi nel 2020 ha deciso di tornare a quel canale di comunicazione in full time. Mi piace pensare al suo rimando costante a un tempo che c’era e non c’è più come una forma di espiazione di una condizione di impotenza. Che è quello che emerge con estrema forza da tutti i suoi pezzi.

Rispetto ai lavori precedenti, questo terzo album è costruito su un sound più elettronico, grazie anche alla collaborazione con il produttore bassanese Torba (aka Luigi Pianezzola nonché touring member dei Soft Moon). Il che aumenta in maniera esponenziale il carico anestetico del suo stile.

In brevissimo: Vivere Tanto Per Vivere è esattamente come un titolo del genere suggerirebbe. Detestabilmente amaro, oniricamente cupo, a volte impercettibile al tatto. Contiene quelle sensazioni che solo un rewatch compulsivo di Vanilla Sky potrebbero darti: straniamento, perdita di stabilità, abbandono (e la sistematica voglia di colpire Tom Cruise).

Questo semplicemente in 8 tracce, anticipato dall’urban schizoide e ambiguamente pop del singolo Quelli Che Ti Danno La Droga qualche settimana fa e a inizio settembre con il piano d’antan con forti sentori di Battisti e Carboni della title track.

Novamerica riesce anche in questo disco a mettere insieme il suo grande amore per il cantautorato classico nazionalpopolare e quello per il disfacimento contemporaneo di cui l’elettronica è l’alfiere, riempendo il tutto di riferimenti artistico-letterari che sono una piccola mappa del disagio esistenziale: lavoro, rapporti, amore, lutto, malattia. “Il dolore non è solo un peso da sopportare, ma un materiale da trasformare” dice, per fare un sunto dell’opera. Soprendendemente, il risultato non è repellente, ma quanto più invero attraente, un disco da ascoltare a fine giornata, tra il tardo pomeriggio e la notte. Piccola perla del tutto è Sei Come Un Dio, pezzo quasi elettro-trance.

NOVAMERICA è attualmente in tour e sarà in line up con Controcultura di Costello’s Records al Circolo Magnolia l’11 novembre (MI) e all’Off Topic il 12 dicembre (TO).

In this article:, , , , ,
Written By

Dall’Adriatico centrale (quello forte e gentile), trapiantata a Milano passando per anni di casa spirituale, a Roma. Di giorno mi occupo di relazioni e istituzioni, la sera dormo poco, nel frattempo ascolto un sacco di musica. Da fan scatenata della trasparenza a tutti i costi, ho accettato da tempo il fatto di essere prolissa, chiacchierona e soprattutto una pessima interprete della sintassi italiana. Se potessi sposerei Bill Murray.

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Ca7riel & Paco Amoroso in concerto al Fabrique di Milano Ca7riel & Paco Amoroso in concerto al Fabrique di Milano

Reportage Live

CA7RIEL E PACO AMOROSO a Milano, non parliamo di supernove

Siamo stati all’ultima data del tour del duo argentino (per la prima volta in Italia) che ha conquistato il web con un Tiny Desk,...

8 ore ago
Lil Tracy concerto all'Alcatraz Milano del 9 novembre 2025 Lil Tracy concerto all'Alcatraz Milano del 9 novembre 2025

Reportage Live

LIL TRACY: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Lil Tracy in concerto all'Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto del live.

20 ore ago
Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano novembre 2025 Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano novembre 2025

Reportage Live

SAM GARRETT: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano

1 giorno ago

Reportage Live

SIMPLY RED: foto e scaletta del concerto di Milano

Foto ed articolo a cura di Davide Merli Il concerto dei Simply Red di ieri sera all’Unipol Forum di Milano non è stato solo...

2 giorni ago