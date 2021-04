Andrea Laszlo De Simone: perché vedere il Film del Concerto in Triennale

Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.

Non più?

Il Film del Concerto è l’opera ideata da Andrea Laszlo De Simone per gli spazi della Triennale di Milano, che per la prima volta ha aperto le sue porte ad un cantautore, probabilmente il migliore in circolazione nel nostro paese al momento, “il nuovo prodigio del pop”, citando il quotidiano francese Libération.

Per la regia di Fabrizio Borelli, il film ha debuttato in anteprima streaming come primo capitolo della rassegna #miamimimanchi, organizzata da MI AMI Festival, che per il secondo anno di fila si trova costretto a rimandare a tempi migliori il tradizionale appuntamento tardo primaverile sulle rive dell’Idroscalo.

© Marco Previdi

Chi dice che per fruire la musica a distanza si possa solo pensare alla modalità del concerto in live streaming e non, come in questo caso, ad una produzione curata e pensata dall’inizio alla fine appositamente per lo schermo, proprio come accade per le pellicole cinematografiche?

Laszlo De Simone è accompagnato dalla Immensità Orchestra, undici elementi tra sezione ritmica, fiati, archi, chitarre, tastiere e cori. Il mediometraggio è concepito come un percorso che dal buio e dal raccoglimento del Teatro della Triennale giunge alla luce della Curva, uno spazio completamente bianco, circondato da grandi vetrate. Forse retorico sottolineare la bellezza dell’esecuzione, il trasporto in un mondo sospeso, quasi spirituale, verso cui Laszlo De Simone ci ha abituati a viaggiare con la sua musica. La suite Immensità, nei suoi quattro atti incentrati sull’elaborazione del lutto (Il Sogno, La Realtà, Lo Spazio, Il Tempo), esplode, come naturale epilogo, nel candore di Vivo, un inno alla vita e alla speranza, nonostante l’innegabile precarietà del presente.

© Marco Previdi

La vita è un piano inclinato / e il domani scivola via.

La realtà.

Il film di Andrea Laszlo De Simone è bello, come un concerto, proprio perché non aspira ad esserne un surrogato o ad emularne l’atmosfera, ma mira ad essere un’opera a sé stante. Non sapendo per quanto tempo ancora ci dovremo privare di tanta bellezza, emozione, e condivisione “dal vivo”, possiamo dirci quanto meno felici se, dopo così tanto tempo, questa terribile incertezza ha acceso una piccola, ma significativa, scintilla di ripartenza, proprio come questa produzione.

Il Film del Concerto sarà disponibile sulla piattaforma Dice Tv dal 13 al 19 aprile al come contenuto on demand. Info e biglietti

Immagine in apertura: still da Il Film del Concerto, Andrea Laszlo De Simone © Marco Previdi