THE NATIONAL: guarda il video di “Laugh Track” con Phoebe Bridgers

The National presentano il video ufficiale del brano che dà il titolo all’album uscito a sorpresa a metà settembre, “Laugh Track“ feat. Phoebe Bridgers. Il video è diretto e animato da Bernard Derriman, regista di The Bob’s Burgers Movie, con l’animazione 3D di Adam Phillips.

Il brano, delicato e ironico, è nato da un’idea di Justin Vernon per la batteria (“il tempo sembrava quello di Nashville Skyline di Dylan”, dice Aaron Dessner) e da un testo in classico stile Matt Berninger. Canta “Turn on the laugh track / We’ll see if it changes the scene”, un ultimo tentativo di salvezza mentre lui e la sua compagna di ballo ondeggiano tra i rottami di ciò che una volta era dato per certo. “Maybe this is just the funniest version of us that we’ve ever seen.”

Questa è la terza collaborazione dei The National con Phoebe Bridgers in un anno. “La sua voce è il tocco morbido della canzone”, dice Berninger. “Toglie un po’ dell’amarezza sarcastica e la rende dolce e delicata”.

A settembre il gruppo ha stupito i fan pubblicando a sorpresa la versione digitale di Laugh Track, da oggi 17 novembre l’album sarà disponibile anche in CD e vinile. Attraverso le 12 canzoni che lo compongono, Laugh Track, propone nuovo materiale nato durante le sessioni del compagno First Two Pages of Frankenstein, pubblicato da 4AD ad aprile.

Laugh Track vede la partecipazione di Phoebe Bridgers e Rosanne Cash, oltre alla collaborazione con Bon Iver in “Weird Goodbyes”, pubblicata come brano a sé stante nell’agosto del 2022.

THE NATIONAL

2 giugno 2024 – Sesto San Giovanni (Milano) – Carroponte

3 giugno 2024 – Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea – Roma Summer Fest

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/476g0a9