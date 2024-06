THE NATIONAL: le foto e la scaletta del concerto all’Auditorium Parco della Musica – Roma Summer Fest

Foto di Emanuela Vh. Bonetti



I The National sono tornati in Italia dopo due anni di assenza. Lo spettacolo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma Summer Fest si è inserito nel nuovo tour mondiale che presenta le nuovi produzioni recenti della band. Nell’aprile 2023 è stato pubblicato l’album “The First Two Pages of Frankenstein” mentre a settembre – a sorpresa – è uscito un secondo album: “Laugh Track”.

Clicca qui per vedere le foto dei The National a Roma (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE NATIONAL – La scaletta del concerto di Roma

Intro – Slippery People (Talking Heads song)

Runaway

Eucalyptus

Tropic Morning News

New Order T-Shirt

Don’t Swallow the Cap

Bloodbuzz Ohio

The System Only Dreams in Total Darkness

I Need My Girl

Lemonworld

The Geese of Beverly Road

Lit Up

Conversation 16

Alien

Deep End (Paul’s in Pieces)

Day I Die

Humiliation

Murder Me Rachael

England

Graceless

Fake Empire

Space Invader

BIS

Smoke Detector

Mr. November

Terrible Love

About Today

Vanderlyle Crybaby Geeks (cantata dal pubblico e diretta da Matt)