THE NATIONAL: esce il 13 dicembre il disco “Rome”, registrato dal vivo lo scorso giugno

The National hanno annunciato l’uscita di Rome, un album di 21 tracce registrato dal vivo (senza sovraincisioni) il 3 giugno 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone della capitale italiana. Il doppio album, mixato dal collaboratore di lunga data Peter Katis e in uscita il 13 dicembre anche in formato digitale, ripercorre gli oltre 20 anni di carriera della band e rivela come ogni canzone abbia assunto una nuova vita con l’esecuzione dal vivo. “Dovete vedere questa band dal vivo” si dice spesso dei The National, e ora Rome è il modo più immediato per farlo. Il pre-ordine è disponibile QUI.



I membri del Cherry Tree fan club della band avranno l’opportunità di acquistare un esclusivo triplo LP tricolore con cinque canzoni aggiuntive per completare il set di 26 canzoni su vinile colorato in omaggio alla bandiera italiana.

Oggi la band ha condiviso un EP di quattro canzoni intitolato NTL RM EP I, che contiene i brani più significativi di Rome: “I Need My Girl”, “Lemonworld”, “The Geese of Beverly Road” e “Lit Up”.

Rome è il documento live definitivo dei The National. Registrato all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, che prende il nome dal famoso compositore cinematografico italiano, l’album di 21 tracce presenta notevoli versioni di amati classici come “Bloodbuzz Ohio”, “Don’t Swallow the Cap”, “I Need My Girl”, “The System Only Dreams in Total Darkness”, “England” e “Fake Empire”; oltre a nuove più incisive letture di brani recenti come “Eucalyptus”, “New Order T-Shirt”, “Tropic Morning News” e l’eccezionale “Smoke Detector”. ”



Ribadendo il modo in cui la band cambia significativamente le scalette da una sera all’altra per gettare nuova luce su gemme nascoste del catalogo, Rome è caratterizzato da rarità come “Runaway”, “Lemonworld”, “The Geese of Beverly Road”, “Lit Up” e un tour de force di “Humiliation” dall’album Trouble Will Find Me, acclamato dalla critica, con “Murder Me Rachael” di Sad Songs For Dirty Lovers.



Il bis di Roma comprende l’inno elettorale “Mr. November” da High Violet, “Terrible Love” e il canto dei fan che chiude lo show “Vanderlyle Crybaby Geeks”.