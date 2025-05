CECE: ascolta in anteprima streaming l’album d’esordio “Per amore della febbre”

Disponibile dal 9 maggio su tutte le piattaforme digitali “Per amore della febbre”, album d’esordio del cantautore lombardo Cece. Le undici tracce sono una fusione di musica d’autore, pop e influenze mediterranee senza tempo. Cece è identità, tradizione ma anche cuore e spirito; un appassionato cantore dell’animo umano, delle sue contraddizioni, secondo la migliore e più autentica tradizione cantautorale italiana.

La voce calda e le chitarre oniriche catturano l’anima degli ascoltatori in un viaggio straordinario lungo le strade del sentimento. “Per amore della febbre” non è un disco monocromatico: a canzoni più intimiste e di stampo classico come Il nostro regno, si affiancano pezzi con sonorità più rock.

“Il denominatore comune è ‘l’io lirico’, che porta ad emergere dall’abisso dell’introspezione il nettare del mio vissuto e percepito, tracciando un costante parallelismo tra storie di vita vissuta ed elementi della natura e della navigazione” – Cece.

CHI È CECE?

“Cece: esatto, è il mio soprannome. Quello che usi con chi ti conosce autenticamente, al di là della vetrina delle formalità. Ecco perché l’ho scelto, preferendo relegare il nome anagrafico all’attività di medico che svolgo ad Angera, sul Lago Maggiore, dove vivo. Se tira vento sul lago, mi trovi con molta probabilità in acqua, a navigare: natura e storie di vita nutrono la mia ispirazione, che cerco di tradurre in qualcosa di autentico appunto, di vero, restituendolo in forma di canzone”.

Francesco Baranzini, in arte Cece, nasce l’08/07/1993 ad Angera, sul Lago Maggiore in provincia di Varese, dove frequenta le scuole primarie. Parallelamente agli studi scientifici (diploma di liceo scientifico e in seguito la laurea in Medicina e Chirurgia) oltre all’amore per gli sport acquatici e la natura coltiva la passione la musica e lo spettacolo prendendo parte a svariati progetti musicali locali come tastierista, chitarrista, fisarmonicista e sassofonista. Nel 2025 esordisce con il suo progetto cantautorale, con l’album “Per amore della febbre”.