DARK TRANQUILLITY + Moonspell + Hiraes: le foto e la scaletta del concerto al Hall di Padova

Foto di Luna La Chimia

I Dark Tranquillity, uno degli storici gruppi death metal pionieri del Gothenburg Sound, si sono esibiti ieri sera al Hall di Padova.

“Endtime Signals European Tour 2025” – Il Tour Nei Club

I Dark Tranquillity stanno portando in giro per l’Europa il nuovo tour che prende il nome dal loro ultimo lavoro discografico.

“Endtime Signals” è il tredicesimo album in studio della band svedese ed è un lavoro maturo, avvincente, vario, multisfaccettato e potente.

La scaletta, pertanto, presenta molti nuovi singoli come “Not Nothing” e “Wayward Eyes”.

Tuttavia, non sono mancati gli sguardi al passato con le canzoni della band particolarmente amate dai fan. “Atoma” e “Forward Momentum” non possono mai mancare, così come le più storiche “ThereIn” e “Misery’s Crown” che ormai ha il compito di chiudere i concerti dei Dark Tranquillity.

I Dark Tranquillity hanno dato appuntamento ai fan italiani il prossimo 27 Settembre a Trezzo sull’Adda, dove saranno gli headliner della prima giornata del “Metalitalia.com Festival 2025”.

Ospiti speciali di questo tour i portoghesi Moonspell, che mancavano dall’Italia dal 2022.

Opener della serata i tedeschi Hiraes. Questa è la nuova melodic death band formata dai quattro ex membri dei Dawn Of Disease e dalla ex cantante dei Cripper Britta Görtz.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Dark Tranquility a Padova (o sfoglia la gallery qui sotto).

DARK TRANQUILLITY – La Scaletta Del Concerto Di Padova



Nothing To No One

Hours Passed In Exile

Unforgivable

Wayward Eyes

Terminus (Where Death Is Most Alive)

Atoma

The Dark Unbroken

Shivers And Voids

Forward Momentum

Cathode Ray Sunshine

Empty Me

Not Nothing

Phantom Days

Final Resistance

ThereIn

The Wonders At Your Feet

Lost To Apathy

Misery’s Crown