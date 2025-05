WARHAUS + Olyver Symons: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Martina Fiore

A due anni esatti da “Ha Ha Heartbreak”, Warhaus, il progetto solista di Maarten Devoldere, frontman della band indie Balthazar, arriva in Italia per una sola serata il 3 maggio 2025 scorso, alla Santeria Toscana 31, presentando il suo nuovo album in studio.

“Karaoke Moon”, uscito il 22 novembre via Play It Again Sam, è un album che cresce ad ogni ascolto. Con le sue melodie accattivanti, le parole parlate di Devoldere che flirtano con il rap e i cori in falsetto, ogni brano rivela nuovi strati, invitando gli ascoltatori a immergersi nell’universo profondo e unico di Warhaus, un viaggio musicale tanto intrigante quanto ipnotico.

Clicca qui per vedere le foto di Warhaus in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

WARHAUS: la scaletta del concerto di Milano

I’m Not Him (Instrumental) I Want More Popcorn (Warhaus feat. Sylvie Kreusch cover) Jim Morrison Shadow Play No Surprise Jacky N. / Hands of a Clock Time Bomb Love’s a Stranger Zero One Code Beaches / The Winning Numbers Where the Names Are Real

BIS