BLOSSOMS in concerto il 3 febbraio 2026 a Milano per l’unica data italiana

I Blossoms arrivano in Italia con un unico appuntamento martedì 3 febbraio 2026 al Santeria Toscana 31 di Milano. La band annuncia oggi i dettagli del loro prossimo tour europeo di febbraio 2026, che include spettacoli a Milano, Berlino, Amsterdam e Parigi.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3GCH7RF

Gary Deluxe, l’edizione deluxe dell’album numero 1 dei Blossoms, Gary, esce in digitale venerdì 9 maggio e contiene il recente singolo The Honeymoon, attualmente in playlist su BBC Radio 1 e Mariah Carey Through Death Valley.

I Blossoms suoneranno quest’anno al Glastonbury Festival e al Radio 1’s Big Weekend di Liverpool, oltre ad esibirsi come headliner al Forest Live di Delamere Forest, al TK Maxx Presents Derby Summer Sessions e al TK Maxx Presents Scarborough Open Air Theatre. La band è attualmente impegnata in un tour europeo con gli Inhaler e suonerà una serie di spettacoli negli stadi e all’aperto con gli Stereophonics.

Gary è il quinto album in studio dei Blossoms e il loro quarto disco numero 1. Il loro debutto del 2016 Blossoms ha raggiunto il primo posto in classifica. Il loro debutto del 2016, Blossoms, ha raggiunto la vetta della classifica degli album per due settimane consecutive e ha fatto guadagnare alla band le nomination ai BRIT Award e ai Mercury Prize, mentre Cool Like You del 2018 si è piazzato al numero 4 della classifica degli album del Regno Unito, generando i singoli anthemici I Can’t Stand It, There’s A Reason Why (I Never Returned Your Calls) e How Long Will This Last? Il loro terzo album in studio, Foolish Loving Spaces del 2020, è stato il secondo album al numero 1 nel Regno Unito, mentre il quarto LP in studio Ribbon Around The Bomb ha regalato alla band il terzo album al numero 1 nel Regno Unito, con i brani Ode To NYC, The Sulking Poet e Care For che si sono affermati come i preferiti dei fan. I Blossoms hanno registrato sei album nella Top 5 del Regno Unito, tra cui In Isolation/Live From The Plaza Theatre, Stockport.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3GCH7RF