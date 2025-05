LUCIO CORSI: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Martina Fiore

Si è concluso ieri con una doppia data a Milano il “Club Tour 2025” di Lucio Corsi, nove date – prodotte da Magellano Concerti – nelle principali città italiane che hanno registrato il tutto esaurito.

La tournée arriva dopo la pubblicazione del nuovo album “Volevo essere un duro” (Sugar Music), uscito il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e il 4 aprile nei formati fisici vinile e CD, e oggi certificato disco d’oro. Il progetto discografico ha inoltre conquistato il sesto posto della Top Album Debut Global di Spotify del weekend 21-23 marzo, oltre al primo posto della classifica FIMI degli album e della classifica CD, vinili e musicassette più venduti della settimana nella settimana di pubblicazione.

L’artista rappresenterà ora l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea in Svizzera dal 13 al 17 maggio. Sul palco porterà “Volevo essere un duro”, con cui ha debuttato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”, entrando nel cuore del pubblico. La canzone è certificata disco d’oro, ed è stato primo tra i brani indipendenti più suonati dalle radio per 10 settimane.

Clicca qui per vedere le foto di Lucio Corsi in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

LUCIO CORSI: la scaletta del concerto di Milano

Intro

Freccia Bianca

La bocca della verità

Danza classica

Radio Mayday

Questa vita

Amico vola via

Trieste

Sigarette

Hai un amico in me (Riccardo Cocciante cover) (Snippet)

La gente bassa (Randy Newman cover)

Il Re del rave

Orme

La ragazza trasparente

La lepre

Senza titolo

Nel blu, dipinto di blu (Domenico Modugno cover)

Tu sei il mattino (con Francesco Ottomano)

Situazione complicata (con Francesco Ottomano)

Volevo essere un duro (con Francesco Ottomano)

Francis Delacroix (con Tommaso Ottomano) (B-version)

Magia nera (con Tommaso Ottomano)

Hai un amico in me (Riccardo Cocciante cover)

Il lupo

Nel cuore della notte

Cosa faremo da grandi?

BIS

Astronave giradisco

Altalena Boy

Let There Be Rocko

Francis Delacroix (con Tommaso Ottomano e Francis Delacroix) (C-version)

Song played from tape

Shake a Tailfeather (Blues Brothers)

ESTATE 2025 & IPPODROMI 2025

12 giugno 2025 – Mestre (VE) – Parco Bissuola

14 giugno 2025 – Saint Nicolas (AO) – Musicastelle

17 giugno 2025 – Cagliari – Arena in Fiera

21 giugno 2025 – Roma – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle

25 giugno 2025 – Bologna – Sequoie Music Park

27 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest

28 giugno 2025 – Genova – Altraonda Festival – Arena del Mare

29 giugno 2025 – Lido di Camaiore (LU) – La Prima Estate – Parco Bussoladomani

6 luglio 2025 – Perugia – L’Umbria Che Spacca

8 luglio 2025 – Collegno (TO) – Flowers Festival

10 luglio 2025 – Arezzo – Mengo Festival

13 luglio 2025 – Caserta – Un’Estate Da Belvedere – Belvedere di San Leucio

18 luglio 2025 – Sassari – Festival Abbabula

19 luglio 2025 – Lanusei (NU) – Rocce Rosse & Blues

23 luglio 2025 – Termoli (CB) – Termoli Summer Festival

24 luglio 2025 – Montecosaro (MC) – Mind Festival

27 luglio 2025 – Laghi di Fusine (UD) – No Borders Music Festival (tutto esaurito)

2 agosto – Locarno – Rotonda by la Mobiliare (Locarno Film Festival)

6 agosto 2025 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

7 agosto 2025 – Castelbuono (PA) – Ypsigrock

10 agosto 2025 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

11 agosto 2025 – Lecce – Cave del Duca

12 agosto 2025 – Lamezia Terme (CZ) – Color Fest

17 agosto 2025 – Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce (tutto esaurito)

18 agosto 2025 – Follonica (GR) – Summer Nights

30 agosto 2025 – San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto Festival – Villa Torlonia (tutto esaurito)

31 agosto 2025 – Mantova – Mantova Summer Festival – Palazzo Te

7 settembre 2025 – Milano – Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro