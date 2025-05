ARCADE FIRE: è tempo di rinascere, ignorando l’elefante rosa nella stanza

Tre anni di distanza tra un album e l’altro per una band possono segnare un allontanamento da sonorità e stilemi tipici o, al contrario, una continuità e un rafforzamento degli stessi. Nel caso degli Arcade Fire valgono entrambe le cose. Perché Pink Elephant (Columbia Records / Sony Music), il loro settimo album in studio in uscita il 9 maggio prossimo, arriva dopo un 2022 che ha visto non solo la pubblicazione dell’album precedente (WE) ma che soprattutto è stato segnato dall’ondata di accuse di abusi sessuali lanciata da più donne contro il cantante e fondatore Win Butler, dichiaratosi sempre innocente e strenuamente difeso dalla consorte, nonché co-fondatrice del gruppo, Régine Chassagne.

Per quanto lo scandalo si sia tradotto in un nulla di fatto, l’episodio non può non aver lasciato un segno. L’elefante rosa del titolo, d’altronde, rappresenta quello: qualcosa che più cerchi di ignorare e più ti compare davanti. E allora, passato il tempo necessario, bisogna cambiare: e la band canadese lo fa, ma restando nel solco della tradizione di quella musicalità elaborata e contaminata che l’ha resa famosa. È solo un po’ più minimal, diciamo sottovoce, ma c’è tutto nei 42 minuti di durata delle dieci tracce dell’album, registrato presso il Good News Recording Studio di New Orleans. La produzione è targata Butler-Chassagne, ormai sempre più protagonisti, in collaborazione con un personaggio del calibro di Daniel Lanois.

Ad aprire l’album è l’intro oscura e ventosa di Open Your Heart Or Die Trying (titolo bellissimo, bisogna ammetterlo) che si attacca alla title track dell’album, Pink Elephant, con una sobria chitarra come filo conduttore, un canto sincero e in fondo una sensazione di positività, nonostante il significato simbolico dell’animale del titolo. Perché, in fondo, l’elefante rosa si può anche riuscire a ignorarlo. Year of the Snake è il singolo scelto per lanciare l’album, uscito nell’anno cinese del Serpente, segno zodiacale che rappresenta il cambiamento. “It’s a season of change/And if you feel strange/It’s probably good”, cantano Win e Régine, per la prima volta nella storia della band lei al basso e lui alla batteria. Il brano, dal tranquillo andamento pop rock, riflette sui temi della rottura e della rinascita (come il serpente che cambia pelle), che faranno capolino in tutto l’album. Ma è una riflessione individuale, intimista, meno corale. Un percorso inevitabile dopo aver attraversato anni difficili (con o senza responsabilità, ma questa non è una cosa su cui possiamo pronunciarci).

La delicata elettropop anni ’80 di Circle of Trust lancia il tema della fiducia, quella stessa che gli Arcade Fire devono ricostruire con la loro affezionata fanbase e che passa anche attraverso una sorta di club, un “cerchio della fiducia” appunto, dove si entra accedendo dal loro sito e fornendo mail, Paese di provenienza e data di nascita. Alien Nation si sviluppa su synth a base di cori e controcori, distorsioni che proseguono all’inizio della breve Beyond Salvation, dove voci aliene vengono sostituite da cori femminili.

Ride Or Die è una ninna nanna consolatoria che ti culla con la sua chitarra pizzicata, I love Her Shadow una ballad elettronica che suona come un mix tra The Killers e U2 (non dimentichiamo che c’è Lanois in questo album e la sua presenza si sente in molti brani). Come Open Your Eyes e Beyond Salvation, anche She Cries Diamond Rain fa da ponte con la canzone successiva, puro suono senza parole. La chiusura dell’album è affidata alla coinvolgente Stuck In My Head, decisamente la più arcadefiriana tra tutte le tracce, dove risuonano echi dei primi album e belle vibrazioni che ci confermano che sono ancora loro, quelli di Funeral.

Presentato dal vivo con un minitour partito da Città del Messico il 22 aprile, con tappe come New Orleans, Montreal, Brooklyn, questa prima fase di lancio si concluderà alla Royal Albert Hall di Londra il prossimo 14 maggio. Ora non ci resta che aspettare le date del tour ufficiale per scoprire cosa ci riserverà la versione live.

Tracklist PINK ELEPHANT:

Open Your Heart or Die Trying

Pink Elephant

Year of the Snake

Circle of Trust

Alien Nation

Beyond Salvation

Ride or Die

I Love Her Shadow

She Cries Diamond Rains

Stuck in my Head